Citrix 2017 ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıkladı 

Citrix, 30 Haziran 2017’de sona eren 2017 mali yılı ikinci üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Üç aylık dönemde net satışlar, geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 3 artarak 693 milyon dolara ulaştı.



İkinci çeyrekte, devam eden faaliyetlerle sağlanan net satışlar, 2016 ikinci çeyreğindeki 674 milyon dolarlık performansa kıyasla %3’lük bir büyüme gösterdi ve 693 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017 mali yılı ikinci çeyreğinde devam eden faaliyetlerden sağlanan net kar ise 109 milyon dolar; 2016’nın aynı döneminde bu rakam 106 milyon dolardı.

Citrix CEO’su David Henshall sonuçlar hakkında şöyle konuştu: “İkinci çeyrek, bulut dönüşümümüzün artan ivmesini gözler önüne serdi; Citrix Cloud’a ve üyelik-bazlı çözümlerimize güçlü bir talep gözlemledik. Bunların sonucunda ertelenen gelirlerde çift haneli büyüme ve genel faturalandırmada artış gözlemliyoruz. Bu gelişmeler ortaklarımıza ve müşterilerimize sunduğumuz inovasyonun değerini kanıtlarken, gelecekte yakalayacağımız başarının da ipuçlarını veriyor.”

2017 mali yılı ikinci çeyreğinde devam eden faaliyetlere ilişkin sonuçlar, 2016 mali yılı ikinci çeyreğinde devam eden faaliyetlerden elde edilen rakamlarla karşılaştırılınca şu maddeler öne çıkıyor:

• Ürün ve lisans gelirleri %4 düştü;

• ’Hizmet olarak yazılım’ gelirleri %27 arttı;

• Lisans güncellemelerden elde edilen net satış geliri %6 arttı;

• Profesyonel hizmetlerden elde edilen ve danışmanlık, ürün eğitimi ve sertifikasyon faaliyetlerini kapsayan net satış geliri %9 düştü;

Diğer yandan Citrix yönetiminin 30 Eylül 2017’de sonlanacak 2017 mali yılı üçüncü çeyreğinde net kar hedefi 685 – 695 milyon dolar aralığında. 31 Aralık 2017’de sonlanacak 2017 mali yılında ise net satış hedefi 2.81 – 2.83 milyar dolar aralığında belirlendi.