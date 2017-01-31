Citrix dördüncü çeyrek ve mali yıl finansal sonuçlarını açıkladı

Citrix Systems, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren dördüncü çeyrek ve mali yıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Citrix, 2015 mali yılı dördüncü çeyreğinde kazanılan 905 milyon dolara karşılık 2016 mali yılının dördüncü çeyreğinde 908 milyon dolar ciro elde ederek yüzde 1 bir ciro artışı gösterdi. Diğer yandan , 2015 tüm mali yılında kazanılan 3.28 milyar dolara karşılık ise 2016 tüm mali yılında 3.42 milyar dolar elde ederek yüzde 4 oranında bir ciro artışı gösterdi.

GoTo iş kolunun ayrılması ve ardından LogMeIn ile birleşmesi ile ilgili ayrılma maliyetlerinde, 2016 mali yılı dördüncü çeyreğinde 10 milyon dolar; 2015 dördüncü çeyreğinde 6 milyon dolar net gelir elde edildi. Çeyrek finansal sonuçlarına ek olarak Citrix, Yönetim Kurulu’nun şirkete kendi genel hisselerinden ek 500 milyon dolara kadar hisse geri satın alma yetkisi verdiğini duyurdu. 31 Aralık 2016 itibariyle, geri satın alımlar için önceki yetkilerden geriye yaklaşık 900 milyon dolar kaldı.

Citrix CEO’su Kirill Tatarinov, “Odağımızı geliştirmeye ve uygulamalarımızı yenilemeye olan bağlılığımızın piyasaya yansıdığını gösteren, güçlü bir çeyreği geride bıraktık” dedi ve şöyle devam etti: “2016 genel olarak harika bir yıl oldu. Temel işimizde karlılık ve büyümeyi hızla artırırken, aynı zamanda vizyonumuzu, stratejimizi ve kültürümüzü geliştirmede önemli adımlar attık. 2016 yılındaki ilerlememiz, sürdürülebilir karlı büyüme için bizi iyi bir yerde konumlandırmaktadır.”

2017 hedefler de belirlendi

Citrix, GoTo iş kolu hariç olmak üzere Citrix yönetimi, 31 Aralık 2017’de bitecek olan mali yıl için konsolide düzeyde hedeflerini de belirledi. Net gelirin 2.81 milyar dolar ila 2.84 milyar dolar aralığında olması hedeflenmekte. Yine, 31 Mart 2017’de bitecek olan 2017 mali yılı birinci çeyreği için ise bet gelirin 655 milyon dolar ila 665 milyon dolar aralığında olması bekleniyor.