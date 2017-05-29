Citrix, teknolojik yeniliklerini Citrix Synergy’de tanıttı

Citrix, Citrix Synergy etkinliğinde iş süreçlerinin geleceğini oluşturacak yeni ve güvenli dijital çalışma alanı tekliflerini tanıttı.



Çalışanlarının tüm potansiyelini kullanan kuruluşlar, işin geleceğini güçlendirecek başarılara imza atarlar. Oxford Economic Research’in bir araştırmasına göre sanal ve mobil iş stratejilerini destekleyen yöneticiler gelir artışı, masraflar, çalışanın işe devamlılığı ve müşteri memnuniyeti gibi farklı iş ölçütlerinde rakiplerine göre daha yüksek performans gösteriyor .

İşletmelerin dönüşümcü performansı sürdürmesine ve çalışan katılımını artırmasına yardımcı olmak adına Citrix, Citrix Synergy etkinliğinde iş süreçlerinin geleceğini oluşturacak yeni ve güvenli dijital çalışma alanı tekliflerini tanıttı ve müşterilere işin nerede ve nasıl yapıldığını tekrar düşündürdü. Yeni Citrix inovasyonları birleşik, güvenli bir dijital çalışma alanında gelişmiş kullanıcı deneyimi yeteneklerini; Citrix Cloud ve ileri düzey belge akışlarında yeni mobil, yazılım tanımlı ağ ve analiz hizmetlerini kapsıyor. Buna ek olarak Citrix, işte ihtiyaç duyulan veri ve uygulamaların erişim ve denetimini güvenli ve basit hale getirecek akıllı bir güvenlik çatısı sunuyor.

“Sektör işgücü verimliliğini ve son kullanıcı memnuniyetini artırmak için bulut ve mobil öncelikli stratejilere doğru hızlı bir şekilde kaymayı sürdürüyor” diyen IDC’nin Araştırma Direktörü Robert Young, sözlerine şöyle devam ediyor: “Hatta son IDC araştırması, işletmelerin 2019 yılında dijital dönüşüm girişimlerini uygulamak ve yönetmek için teknoloji ve hizmetlere 2.1 trilyon dolar harcayacağını gösteriyor. Geleceğin iş ortamında müşteri başarısını artırmaya yardımcı olmak için Citrix, IT’ye değişimi, süreçleri ve politikaları yürütmek için güç sağlayan araçlar sunarken olağanüstü son kullanıcı deneyimi yaratma fırsatı da sunuyor.”

Verimliliği artırmak için kullanıcı deneyimini basitleştirmek

Gartner, şu anda bulut hizmetlerini kullanan kuruluşların, IT bütçelerinin yüzde 40‘ını (bulutla ilişkili hizmetler dahil olmak üzere) bulut harcamalarına ayırdığını söylüyor. Bu kuruluşların yüzde 78‘i 2017 sonuna kadar bulut harcamalarını artırmayı planlıyor. Bulut teknolojilerinin bu şekilde yaygınlaşması birden fazla bulut hizmetine, uygulamaya, veri kaynağına, farklı erişim yöntemlerine ve kimlik bilgelerine ulaşmak zorunda kalan son kullanıcıları olumsuz etkiliyor. Bu sırada gölge IT, daha fazla yetkisiz uygulama ve araç ekleyerek durumu daha da zorlaştırıyor. Bu da kullanıcıların IT standartlarını atlamasından dolayı hizmet karmaşıklığını ve güvenlik ihlali riskini artırıyor.

Citrix, verimliliği artırmak için mobil, SaaS, web, Windows uygulamaları ve belgelerinin erişim ve yönetimini birleştiren; erişimi, denetimi ve iş akışlarını tek ve kullanımı kolay bir çözümde toplayan gelişmiş ve güvenli dijital çalışma alanı kullanıcı deneyimini sunuyor. Herhangi bir birleşik kimlik kullanılarak yapılan tek bir oturum açma (single-sign-on) ile çalışanlar, tüm cihazlarda kesintisiz bir deneyim sunan basit ve güvenli erişim elde ederler. Diğer çözümlerden farklı olarak Citrix güvenli dijital çalışma alanı, bağlamsal olacak şekilde tasarlanmıştır ve konum, aygıt, kimlik ve diğer özellikler baz alınarak çalışanların optimum güvenlik, verimlilik ve performans dengesine sahip olmalarını sağlıyor.

Yeni çalışma alanı deneyimi ayrıca, gelişmiş içerik işbirliği, bilgi hakları yönetimi ve iş akışı özelliklerini içeren tek çözümdür. Kullanıcılar güvenli dijital çalışma alanından direkt olarak çevrimiçi Office 365 belgeleri oluşturabilir, bunları düzenleyebilir ve üzerilerinde ortak çalışabilirler. Ardından, çalışma alanından ayrılmadan ve SaaS uygulamaları arasında geçiş yaparken tekrar kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalmadan iş arkadaşlarıyla özel bir iş akışı ve onay süreci başlatabilirler.

Gelişmiş güvenlik ve analiz aağlamak

Kuruluşlar gelecekleri için planlar yaparken güvenlik, en yüksek önceliğe sahip olmayı sürdürüyor. Güvenlik ve IT profesyonelleriyle yapılan dünya çapındaki bir ankette, katılımcıların %73’ü veri yönetiminin, %76’sı yapılandırma yönetiminin, %72’si ise uygulama yönetiminin önümüzdeki iki yıl içinde güvenlik riskini azaltmanın anahtarları olduğunu söylüyor

Genişleyen ve değişen kurumsal güvenlik ortamı – yeni uç noktalar, lokasyonlar, veri kaynakları, ağlar ve bulutlar – bu yeni güvenlik sınırları içerisinde güvenlik politikalarının düzenlenmesi için daha akıllı düşünme ihtiyacını doğuruyor. Buna ek olarak IT kuruluşları bu politikaları uygulama becerilerine ihtiyaç duyuyor. Citrix, insanların gerçekte nasıl çalıştığı üzerine kurulmuş olan yeni ve benzersiz bir yaklaşımla bu gelişen güvenlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu yaklaşım, dijital çalışma alanının yeni, yazılım tanımlı sınırlarının çizilmesi için genişletilmiş kontroller sağlıyor ve çok katmanlı güvenlik yaklaşımı ile diğer savunma katmanları için tamamlayıcı bir işlev görüyor. Ayrıca, Citrix müşterilerinin Citrix ortamlarını daha iyi korumaları adına onlara güvenlik odaklı teklifler sunmak için Citrix Consulting Services, bir Güvenlik Pratiği oluşturuyor.

Citrix ayrıca, etkinliği kanıtlanmış Citrix NetScaler Yönetim ve Analitik Sistemi’nin (MAS) yeteneklerini davranış algılama, analiz ve proaktif risk çözme yetenekleri ile genişleten; yeni, bütüncül bir güvenlik ve davranış analizi uygulaması olan Citrix Analytics’i tanıttı. Bu yeni uygulama “machine learning”’i (makine öğrenimini) temel alıyor. Yeni güvenlik çözümü, Citrix ürün portföyündeki – XenApp/XenDesktop, XenMobile, ShareFile, NetScaler’daki veri dizilerini analiz ediyor ve IT kuruluşlarının uygulama altyapısındaki performans sorunlarını hızlı bir şekilde bulabilmeleri için makine öğrenimi algoritmalarından ve uygulama davranış anomalisi tespiti teknolojilerinden yararlanıyor.

Bulut uyum yolculuğunun her adımında müşterilere eşlik edebilmek

Citrix Cloud, bulut tabanlı yönetim düzenini tüm Citrix teknolojileri üzerinde sağlamaya ve bunları basit, pratik yönetim deneyimi ile birleştirmeye devam ediyor. Böylece müşteriler, buluttan çalışmak için gerek duyulan uygulama, veri ve araçları kolayca kombine ederek herhangi bir yerdeki kişiye güvenli, kişiselleştirilmiş ve bağlamsal açıdan uygun şekillerde ulaştırabiliyor. Citrix Cloud çoklu bulut ortamlarını yönetmek üzere tasarlandığından, onu sanal uygulamalar, masaüstü bilgisayarlar ve veriler için kullanan müşteriler iş yüklerini herhangi bir genel veya hibrit buluta ya da herhangi bir kurum içi sanallaştırılmış ortama yerleştirebiliyor.

Citrix, bu güçlü çalışma alanı dağıtım modelini oluşturmak için yeni hizmetler, özellikler ve yetenekler sunarak buluttaki yeniliği hızlandırdı. Bu hizmetlere Microsoft Azure üzerinde bulunan, ancak Citrix Cloud üzerinden yönetilen XenApp Essentials ve XenDesktop Essentials da dahil. Bunlara ek olarak, XenMobile cihaz ve uygulama yönetimi, müşterilerin bulutta ağ geçidi oluşturmalarını sağlayan, kurulumu hızlandıran ve kolaylaştıran NetScaler Gateway Service de diğer Citrix Cloud hizmetleri arasında. Ayrıca, Citrix Cloud yöneticilere Azure Active Directory ile entegrasyon, nesnelerin interneti (IoT) becerileri ve laboratuvar kısmında bulunabilecek başka yeni hizmetler de sunuyor.

ÅF gibi müşteriler Citrix Cloud aracılığıyla güvenli dijital çalışma alanları yaratıyor. ÅF, 1895 yılında Güney İsveç Buhar Jeneratörü Derneği olarak kuruldu ve o zamandan beri mühendislik, enerji ve endüstriyel tasarımda ön planda. Firma yakın zamanda bina ve altyapı projelerinde müşterilere üç boyutlu görseller hazırlamak için oyun motoru ve sanal gerçeklik yazılımını nasıl kullandığını açıkladı.

Citrix Kıdemli Başkan Yardımcısı PJ Hough, “Verimli ve başarılı olmak için kuruluşlar, çalışanlarına tüm cihazlarda basit, tümleşik ve istikrarlı bir kullanıcı deneyimi ve akıllı güvenlik özellikleri sağlamalıdır” diyor ve ekliyor: “İş operasyonlarını korumak ve sürdürmek için işletmelerin, potansiyel riskleri öngören ve yöneticilerin bunlara proaktif bir şekilde müdahale edebilmelerini sağlayan güçlü ve yeni güvenlik analizlerine ihtiyacı var. Bugün, müşterilerimizin geleceğin çalışma şeklini benimsemeleri, üretkenliği artırmaları ve iş gücünün tüm potansiyelinden yararlanmaları için kullanabilecekleri yeni ürünler ve hizmetler sunuyoruz.”