Citrix Unidesk’i satın aldı

Yılın ilk büyük satın alımı Citrix’ten geldi. Citrix, katmanlama isimli çığır açan Windows uygulama paketleme ve yönetme teknolojisinin mucidi Unidesk’i satın aldığını duyurdu.

İş ortakları ve müşterilerin masaüstünü ve uygulamaları XenDesktop ve XenApp ile güvenli bir şekilde kurup yönetebilmelerini kolaylaştırmak için Citrix, katmanlama (layering) isimli çığır açan Windows uygulama paketleme ve yönetme teknolojisinin mucidi Unidesk’i satın aldığını duyurdu.

Citrix Başkan Yardımcısı Jeroen van Rotterdam, “Unidesk müşteriler ve sektör analistleri tarafından uygulama katmanlama alanında, güvenli uygulama dağıtımını ve VDI kurulumlarını düzenleyen ve bunların yönetimlerini kolaylaştıran bir lider olarak tanınıyor. Unidesk teknolojisini XenApp ve XenDesktop ile birleştirerek Citrix, şirket içi ve hibrit kurulum ortamlarında, masaüstü ve uygulamaların bulut üzerinden dağıtımını sağlamak ve bunları yönetmek için piyasadaki en güçlü ve kolay kurulumlu uygulama katmanlama çözümünü sunuyor ve sektördeki liderliğini geliştiriyor” dedi.

Uygulama katmanlama, uygulamaları kurulu işletim sisteminden ayırmak; bu yolla sistem ve uygulamaların ayrı ayrı yönetilip, herhangi bir son kullanıcı bilgisayarından herhangi bir cihaza iletilebilmelerini sağlamak için en iyi yöntem olarak ortaya çıkmıştı. Uygulama uyumluluğu herhangi bir katmanlama çözümünden randıman alabilmek için gereken en önemli kriter ve Unidesk, rakiplerine göre çok daha yüksek uygulama uyumluluğuna sahip olduğu için sektörde ayrı bir yerde.

Windows işletim sisteminin kendisi (OS katmanı), uygulamalar (app katmanları) ve tüm kullanıcı ayarlarını, uygulamalarını ve verilerini saklayan üzerine yazılabilir kalıcı bir katman da dahil olmak üzere tüm Windows çalışma alanını modüler sanal diskler halinde katmanlayarak uyumluluğu artıran full-stack katmanlama teknolojisini sadece Unidesk sunuyor. Çığır açan Unidesk 4.0 mimarisi ile Citrix müşterileri, hem şirket içi hem de bulut tabanlı sistemlerde sadece tek bir uygulamaya ihtiyaç duyarak buluta geçişi kolaylaştıran, en ölçeklenebilir ve özellik açısından en zengin uygulama katmanlama çözümünden yararlanabilecekler.

Unidesk Başkanı ve CEO’su Don Bulens’in yorumları ise şöyle; “Citrix ve Unidesk doğal bir birleşimdir. Sunduğumuz çözümün gelişmesinde önemli bir potansiyel ile birlikte müşteriler ve iş ortakları için büyük bir değer görüyoruz. VDI ve güvenli uygulama ve veri dağıtımı pazarını Citrix oluşturdu ve sektörde lider konumda. Bu yüzden rakipsiz bir kullanıcı deneyimi sunarken tekliflerimizi, kurulum ve yönetimi kolaylaştıran kapsamlı bir çözüm içine entegre etmek en mantıklısıydı” dedi.

Citrix, Unidesk’i VMware Horizon ve Microsoft sanal masaüstü kurulumu müşterileri için tek başına bir ürün olarak satmaya devam edecek.