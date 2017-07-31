Citrix ve Google’dan bulut işbirliği 

Citrix ve Google, bulutta önemli bir işbirliğine gidiyor. Google Cloud Platformuna Citrix Workspace hizmeti geliyor.

Günümüzde işletmelerin global bir ekonominin ve iş gücünün taleplerine hızlı şekilde ayak uydurması gerekiyor. Başarı; giderek daha fazla şekilde kişileri, kuruluşları ve cihazları çevreleyen bilgileri optimize etme ve koruma becerisiyle tanımlanıyor.

İşletmelerin bu zorluklarla mücadele etmesine ve bulutun sunduğu esneklik ve ölçek avantajlarını bütünüyle benimsemesine yardımcı olmak için Citrix Google ile olan uzun vadeli stratejik ilişkisine dair gelişmeleri duyurdu. Müşteriler, Google Cloud Platformu üzerinde Citrix Workspace Hizmeti de dahil olmak üzere, güvenli dijital çalışma alanlarını temin etmek ve yönetmek için Citrix Cloud hizmetlerini kullanabilecek. Citrix ve Google, güvenli dijital çalışma alanları için iş gereksinimlerini karşılamak, hem genel hem de karma bulutlar arayan kurumsal müşterilerine, uygulamaların ve masaüstlerinin bulut dahilinde sunumunu ve bulutla optimize edilmiş güvenli son noktaları sağlamak için birlikte çalışıyorlar.

Bu yeni bulut çözümlerinin yanı sıra, Citrix ve Google aynı zamanda Citrix Workspace çözümleri kullanırken Citrix ShareFile ve Google G Suite arasında veri ve dosyaların kullanılmasına imkan veren yeni entegrasyonların sağlandığını da duyurdu. Dosyaları Gmail ve ShareFile bağlayıcısıyla Google Drive’da güvenli bir şekilde paylaşmayı sağlayan yeni bir ShareFile eklentisi, kullanıcılara tüm belgelerinin bulunacağı tek bir alan sağlıyor. Ek olarak, Citrix NetScaler CPX artık Google Cloud kapsamında kullanılabiliyor ve önümüzdeki üç ay içerisinde Google Cloud Launcher piyasasında yerini almayı hedefliyor. Google Cloud’un kapsayıcılara ve Kubernetes orkestrasyon sistemine verdiği önem, geliştirici topluluğunun bulut kapsamında güvenli uygulamaları kolayca oluşturması ve ölçeklendirmesi için NetScaler CPX’i kullanmasına olanak tanıyacak.

Google Cloud ile entegre olan Citrix Cloud hizmetleri sayesinde Google müşterileri, Google Cloud üzerinde çalışan sanal uygulamaları ve masaüstlerini kolayca ekleme ve bunları G Suite verimlilik paketinin yanı sıra kullanma olanağına sahip olacak.

Citrix ve Google, Chromebook’lar üzerinde gerçek çok monitörlü destek sunan ve yakın zamanda duyurulan Citrix Receiver Chrome 2.4 sürümü ile dijital çalışma alanlarına erişim ve güvenli uç nokta çözümleri sunmak için çalışmaya devam ediyor. Google yakın zamanda sadece XenApp üzerinde kullanılabilen grafik optimizasyonlarının yanı sıra Citrix için resmi Chrome Tarayıcı desteği de sunulduğunu açıkladı. Google ve Citrix ürün ekipleri, kurumsal müşteriler için Chrome OS tabanlı cihazlarda XenApp deneyimini geliştirmek ve optimize etmek için Citrix Receiver Chrome versiyonunu güncel ve uyumlu tutmak adına işbirliğine devam ediyor.