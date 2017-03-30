Citrix ve Samsung’tan iş birliği

Citrix, Samsung DeX ile Galaxy S8’de masaüstü deneyimi sunmak için güç birliği yaptı.



Citrix Receiver ile Samsung DeX; kullanıcıların akıllı telefonu tam fonksiyonlu bir masaüstü bilgisayara dönüştürebilmelerini ve dijital çalışma alanına güvenli bir şekilde bağlanabilmelerini sağlıyor.

İşletmeler mobil iş stratejilerini giderek daha fazla benimsedikçe insanlar şu üç aygıtı yanlarında taşımaya devam ediyorlar: Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet. Bu cihaz yükünü hafifletmek, insanları daha verimli hale getirirken işletmelerin maliyetleri düşürmelerine yardımcı olmak için Samsung, Citrix Receiver ile birleştiğinde yeni Samsung Galaxy S8’i çoklu görev için optimize edilmiş, klavye ve fare destekli, boyutlandırılabilir pencere özellikli, görev çubuğu pop-up bildirimleri ve daha fazlasını içeren kullanıcı arayüzüne sahip bir masaüstü bilgisayar ortamına dönüştüren Samsung DeX’i tanıttı.

Citrix ve Samsung DeX iş birliği, telefonu dönüştürerek kullanıcıların ihtiyaç duydukları tüm iş uygulamalarına, verilere ve dijital çalışma alanına güvenli erişimlerini sağlamayı vaat ediyor. Samsung, Samsung Unpacked etkinliği ve New York’ta düzenlenecek Samsung Enterprise Mobility Analyst Day etkinliğinde medyaya, müşterilere ve analistlere gösterilecek olan Samsung DeX demolarında XenApp, XenDesktop ve Citrix Receiver aracılığıyla sadece Citrix’i özel olarak sergileyecek.

Samsung DeX ile birleştiren çözüme ek olarak Citrix; XenMobile kurumsal mobilite yönetimine, XenApp ve XenDesktop ile uygulamalara ve bilgisayarlara güvenli sanal bağlantı ve özgün Android OS katmanında Samsung Knox ile Secure Apps desteğine sahip Samsung cihazlara destek ve entegrasyon sunuyor.

Citrix XenMobile ayrıca, Enterprise Firmware-Over-The-Air (E-FOTA) olarak bilinen yeni Samsung özelliğini de destekliyor. Samsung E-FOTA, cihazların ne zaman güncelleneceği ve hangi sürümün güncelleneceği konusularında IT adminlerine daha gelişmiş yetkiler sağlıyor. Bu Samsung özelliği, IT’ye kullanıcı esnekliğinden ödün vermeden cihaz kontrol yetkisi veriyor.

Citrix ile Samsung’un bu benzersiz iş birliği, kuruluşlar ve çalışanların yükünü tam anlamıyla hafifletirken gününün tamamını veya bir kısmını ofis dışında çalışarak geçiren insanlar için daha yüksek güvenlik ve esneklik sağlıyor. Bu çözüm, insanlara telefonlarını güvenli bir şekilde kullanma imkanı vererek güvenliği ve verimliliği artırıyor. Bu kişiler daha sonra ofis ortamında Samsung DeX’e bağlanarak, hiçbir telefon işlevini kaybetmeden Citrix Receiver, XenApp ve XenDesktop aracılığı ile uygulamalara ve verilere güvenli bir şekilde bağlanmak için telefonlarını masaüstü benzeri bir deneyime dönüştürebiliyorlar.

Samsung Galaxy S8 akıllı telefon ve Samsung DeX, 2017’nin 2. çeyreğinde satışa sunulacak.