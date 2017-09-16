Citrix’ten Avrupa’da yeni bulut bölgesi

Citrix, dünya çapında faaliyet alanını ve hizmet kapsamını genişletiyor. Firma son olarak Avrupa merkezli veya Avrupa’da faaliyet gösteren işletmelerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla yeni Citrix Cloud (Bulut) bölgesi oluşturdu.

Citrix Cloud hizmetleri ve yönetim platformuna pazara sunuldukları tarihten itibaren global olarak ulaşılabiliyor. Diğer yandan bazı en büyük Citrix Cloud hizmeti müşterileri ise Avrupa’da bulunuyor ve bu ivme sürekli yükseliyor. Londra’daki sağlık kurumlarından Zürih’teki finans hizmetleri şirketlerine kadar birçok kuruluş Citrix teknolojilerinin yerinde uygulamalarından Citrix Cloud hizmetlerine geçiş yaparken, Citrix müşterilerine daha da iyi hizmet götürmek için Citrix Bulut Bölgesi oluşturdu.

Citrix bulut hizmetleri; global hizmet sağlayan 2 Citrix Bulut bölgesi, Citrix Bulut Yöneticisi kullanıcı arayüzünde 4 dil desteği, 19 ShareFile Depolama Bölgesi, 7 XenMobile Servis bölgesi ve 12 NetScaler Gateway varlık noktası içeriyor. Citrix Cloud müşterileri, Citrix Cloud hizmetleri deneme kaydı veya abonelik sürecinin bir parçası olarak bir bulut bölgesi seçebiliyor.

Seçilen Citrix Cloud hizmetleri bölgesinden bağımsız olarak müşteri tarafından yönetilen kaynak konumlarında depolanan tüm müşteri verileri tamamen müşterinin kontrolünde. Citrix bölgeler arasında veri taşıma veya veriye erişim sağlama olanağına sahip değil. Bu, müşteriler için ilave veri güvenliği anlamına geliyor ve aynı zamanda Citrix Cloud mimarisinin temel güvenlik ve veri koruması özelliği.

Citrix yılın 365 günü yedi gün 24 saat destek sağlamaya devam edecek ve dünyanın her yerinden Citrix ekipleri müşterilerin ve iş ortaklarının gereken desteği almasını sağlayacak. Firma, ayrıca her türlü bulut ve hipervizörü desteklemeye devam ediyor.

Yeni bulut bölgeleri de eklenecek

Citrix Cloud hizmetleri müşterilerimize bulut yolculuğunun her yerinde ihtiyaç duydukları seçenekleri sunarken Citrix, global müşteri tabanının tercih, politika ve gereksinimlerini karşılamak amacıyla bulut belgelerini eklemeye devam edecek. Daha fazla dil için destek sağlanması da planlar arasında.