Çocukların dijital güvenliği için 5 önemli tavsiye

Global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender, tatillerinin önemli bir kısmını internete bağlı cihazların başında geçiren çocukların karşılaşabilecekleri dijital tehlikeler konusunda ebeveynleri uyarıyor.

Yaz tatili başlıyor. Global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender, ebeveynleri, huzurlu bir yaz tatili için dijital güvenliği elden bırakmamaları konusunda uyarıyor. Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, tatilinin önemli bir bölümünü bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi teknolojik cihazların başında geçirecek olan çocuklarını dijital dünyada güvende tutmak isteyen ebeveynlere 5 önemli tavsiyede bulundu.

1. Endişelerinizi açıkça paylaşın. Çocuğunuza bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımı ile ilgili kurallar koyun ve onlarla nelerden endişelendiğiniz hakkında konuşun. Neye izin verip neye vermediğinizi ve sebeplerini açıklayın. Çocuğunuzu müstehcenlik ve saldırganlık içeren spam mesajlar, anlık mesajlar ve e-postaları cevaplamaması konusunda uyarın.

2. Gizlilik ayarlarını birlikte düzenleyin. Çocuğunuz sosyal medyada hesap oluştururken, gizlilik ayarları için ona yardımcı olun ve maruz kalacağı içerikleri kısıtlamak konusunda teşvik edin. Çocuğunuzun hangi sosyal medya sitelerini kullandığını bilin ve çevrimiçi arkadaşlarını gerçek hayatta da tanıdığınızdan emin olun.

3. Uygulamalara dikkat edin. Çocuğunuza Android uygulamalar indirirken dikkatli olması konusunda öğüt verin. Uygulamaların bazıları saldırgan reklam yazılımları ve ücretli hatlara mesaj gönderen kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabilir. Oyunları ve uygulamaları sadece Google Play ve App Store gibi resmi uygulama mağazalarından indirin. Bilinçsiz uygulama içi satın almalar yapmalarını önleyin.

4. Kontrolü elden bırakmayın. Çocuğunuzun dijital geçmişine ara sıra göz atın. Yaşına uygun olmayan bir içeriğe maruz kalıp kalmadığına bakın. Cihaza bağlı kameranın kullanılmadığından ve kapalı olduğundan emin olun.

5. Ebeveyn Kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın. Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz Ebeveyn Kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin.