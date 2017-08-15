Commvault, yedinci kez “Liderler” kategorisinde

Commvault, yedinci kez “Liderler” kategorisinde
, 15 Ağustos 2017

Kurumsal veri koruma ve bilgi yönetimi şirketi Commvault, Gartner Inc. tarafından, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Veri Merkezi Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri için Magic Quadrant’ta lider Quadrant’lar arasında gösterildi.

Gartner, liderler arasında Commvault’u en çok vizyon tamlığı açısından konumlandırdı. Commvault böylece, Gartner’ın yedekleme ve kurtarma pazar değerlendirmesinde art arda yedinci kez bir lider olarak gösterilmiş oldu.

Rapora göre, “Gartner, gelenekselden yenilikçiliğe kadar bir elverişlilik yetenekleri yelpazesi sunan önde gelen veri merkezi yedekleme çözümü sağlayıcılarının analizini ve değerlendirilmesini sağlıyor.”

Yeni raporda ayrıca “birçok şirket yeni üreticilerin yeni teknolojilerini ve ürünlerini kabul etmeye istekli oldukları ve artan hizmet seviyesi ihtiyaçlarını, toplam maliyet gereksinimlerini ve yönetim kolaylığı ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için yedekleme ve kurtarma sağlayıcılarını artırmak veya tamamen değiştirmek için artan bir isteklilik gösterdikleri” belirtiliyor.

Commvault, kurumların verilerini buluta taşımasını, belirli bir üreticiye bağlı kalmaktan kaçınmalarını ve hızlı büyümeyi desteklemek için hızlı bir şekilde ölçeklenmelerini sağlayan yenilikçi çözümlerle, işletmelerin gelişen veri yedekleme ve kurtarma ihtiyaçlarına doğrudan hitap ederek veri yönetimi pazarında liderlik pozisyonunu oluşturdu.  

 

 

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