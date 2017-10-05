Cosa, dünyaya akıllı oda termostatı satacak

Yerli akıllı oda termostatı Cosa, ürünsel testler ve çözüm ortaklıkları çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ihracata başlayarak büyümesine ivme katmayı hedefliyor.

Klima ve kombileri akıllandırarak, elektrik tüketiminde %40’a, doğalgaz faturalarında ise %30’a varan tasarruf sağlayan Cosa, kurulduğu 2014 yılından bu yana 6 haneli satış adetlerine ulaştı. 2017 yılı sonuna kadar 7 haneli ciro rakamlarını görmeyi hedeflediklerini açıklayan marka, Türkiye’de üretilen bu teknolojiyi dünyaya ihraç etmeye hazırlanıyor. Cosa ekibi, ürünün hali hazırda altyapı olarak uyumlu olduğu, İspanya, İtalya, Belçika, Kazakistan, İran ve Azerbaycan’da pilot çalışmalarına başladı. Ürünsel testler ve çözüm ortaklıkları çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ihracata başlayarak büyümesine ivme katmayı hedefliyor.

Girişim sermayesi fonlarından Revo Capital’in yatırımlarıyla büyüyen ve yola 2 kişi olarak çıkan Cosa ekibi şu an 20 kişi. Sene sonuna kadar 30 kişi olmayı hedefleyen marka, akıllı enerji çözümleri alanında ürün gamını daha da genişletmek için Ar-Ge çalışmalarına İTÜ Enerji Teknokent’i içerisinde devam ediyor.

Hanelerde enerji yönetimi alanında öncü bir şirket olmayı hedeflediklerini söyleyen Cosa Kurucu Ortaklarından Cem Gül Türkiye, “Yeni nesil teknolojileri geliştirebilecek, üretebilecek beyinlere ve de potansiyele sahip çok zengin bir ülke. Teknoloji alanında bu ülkeden çıkmış birçok fikir var ve biz hayallerimizi gerçekleştirebilen çalışkan ve de şanslı bir ekibiz. Bu alanda hem doğal kaynaklarımızı doğru tüketmek hem de hane içerisinde tasarruf ve konfor sağlamak, geliştirdiğimiz teknolojilerin en temel amacı. Geçen sene katıldığımız ISH 2017 fuarında gördüğümüz büyük ilgi, bizi dünya sahnesine açılma konusunda cesaretlendirdi. Bu topraklardan çıkmış global bir marka olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Cosa, akıllı bir oda termostatı, evinizin enerjisini cep telefonundan yönetip takip edebildiğiniz, sizi ve evinizi tanıyan, ileride farklı cihazlarınızı da yönetme altyapısı olan yeni nesil bir teknoloji. İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Ödül Töreni’nde, ‘Özel’ kategorisinde ikincilik ödülü alan Cosa, kullanıcıları için tasarruf odaklı yeni nesil teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.