CV’ler artık yapay zekanın ellerinde

Yenibiriş’in Ürün ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü Eren Çamlıkaya, günümüzün iş dünyasında CV‘lerin artık tek tek değerlendirilmediğini, yapay zeka süzgecinden geçen CV’lerin hedeflerine ulaşabilmesi için detaylı ve doğru anahtar kelimelerin önem taşıdığını belirtiyor.

Türkiye’nin online insan kaynakları hizmetleri öncülerinden Yenibiriş‘in Ürün ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü Eren Çamlıkaya, CV‘lere artık bakılmadığı hakkındaki görüşlerin doğruluk payı taşıdığını ifade ederek, “Bu konuda artık teknoloji ile birlikte yapay zeka temelli değerlendirme araçları revaçta. Yenibiriş‘te de biz sene sonuna kadar bir değerlendirme robotunu devreye alacağız. Bu sayede İK uzmanları CV‘leri tek tek değerlendirme yerine, onlara sunulan bir kısa liste üzerinden işlem yapabilecekler. Bu sebeple adayların artık insan gözü için kısa ve kolay hazmedilebilir CV‘ler yerine robotların filtresinden geçebilecek “seo odaklı” CV‘ler hazırlaması gerekli. Bu adaylar için ciddi bir dönüşüm. Bunu özellikle öğrencilerle her fırsatta paylaşmaya çalışıyoruz“ bilgisini verdi.

İş arayanlara CV hazırlama önerisi

Adaylar için en büyük dönüşümün İK departmanlarının değerlendirme sistemlerindeki değişiklikler olduğunu belirten Çamlıkaya, “Filtreler sayesinde birçok CV İnsan Kaynakları‘nın karşısına çıkmıyor bile. Hatta artık bu filtreleri bile İK‘lar değil, yapay zekalar kontrol ediyor. Bu noktada adaylar kısa özgeçmişler yerine daha detaylı ve doğru anahtar kelimeleri içeren özgeçmişler hazırlamalı“ tavsiyesinde bulundu.