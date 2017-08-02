Daha akıllı sunumlar için Epson’dan yeni projektör

Daha akıllı sunumlar için Epson’dan yeni projektör
, 2 Ağustos 2017

 Epson, daha akıllı sunumlar yapma imkanı sağlayan EB-2265U projektör modeliyle iş yaşamındaki verimliliği arttırmayı amaçlıyor. 

Özellikle iş ve eğitim gereksinimleri göz önüne alınarak tasarlanan Epson EB-2265U; hareket denetimi, ekran aynalama ve kablosuz sunum özellikleriyle, profesyonel sunum yapmayı her zamankinden daha kolay hale getirmeyi vaat ediyor.  

50 farklı cihazdan aynı anda bağlanabilirlik
Full HD çözünürlüğe sahip, 300 inçe varan ölçeklenebilir ekranlarda paylaşıma ve sunumların etkileyici gerçek renklerle yapılmasına olanak tanıyan EB-2265U, Multi-PC projeksiyon yazılımı ile tek bir cihaza bağlı 50’ye kadar PC’yi destekleyebiliyor. Model ekonomik modda 10.000 saate varan artırılmış lamba ömrüne sahip. Slaytları el hareketiyle hızlıca kaydırarak değiştirmeyi sağlayan hareket denetimi özelliği sayesinde klasik sunum tekniklerinin dışına çıkmak mümkün.

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Tags: epson, Projektör

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