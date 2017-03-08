Daha iyi akıllı telefon kameraları yolda!

Kamera inovasyonları, artırılmış gerçekliğin telefonlara gelmesiyle daha da önem kazanacak

Akıllı telefonlardaki kameralar, fotoğraflar ve videolardaki gelişmeler, satın alıcıları için en büyük cazibeler arasında yer alıyor. Bir çok akıllı telefon üreticisi Mobil Dünya Kongresi’nde bu talebi karşılamak için tasarladıkları kamera inovasyonları duyurdu.

Huawei, yüksek kaliteli Leica objektifli çift arka kameralara sahip P10 ve P10 Plus akıllı telefonlarını tanıtırken, LG, 13-megapiksellik çift arka kameranın biri 125, diğeri 71 derece çekim açısına sahip G6 modelini duyurdu. G6 ayrıca optikten dijital zoom’a yumuşak geçiş yapma özelliğine de sahip.

Sony, kullanıcılarının süper yavaş çekim yapabilmesini sağlayan 19 megapiksellik bir arka kamera ile Xperia XZ Premium’u duyurdu. Motion Eye özelliği sayesinde saniyede 960 kare çekiyor ve saniyede normal 30 kare oynatıldığında, video hızlı hareket eden nesneleri yüksek ayrıntılarda göstermek için 32 kez yavaşlatıyor.

Elbette, kameraların fotoğraf ve video yetenekleri alıcılar için önemli olan tek özellik değil, ancak özellikler araştırmasında en üst sıralarda konumlanıyor. Analistlere göre, kameradan sonra pil ömrü, fiyat, işlemci hızı ve diğer değişkenler şeklinde sıralanıyor.

IDC analisti Ryan Reith, “Araştırmalarımızda tasarım/marka ve kamerayı listemizin en başında görüyoruz” diyor.

Reith, Samsung ve Apple’ın yeni akıllı telefonları duyurduklarında, – 29 Mart’ta Samsung’un Galaxy S8’i ve Eylül ayında Apple’ın bir sonraki iPhone’u – tasarım, marka ve kamera özelliklerine odaklanacağı tahminini yapıyor.

Reith, daha iyi kameralar ve ilgili özellikleri hem kurumsal hem de tüketici alıcıları için cezbedici görünüyor.” diyor ve ekliyor: “Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklikle ilgili uygulamalar artıkça akıllı telefonlardaki kameralar da daha önem kazanacak”

Fiyat, Hindistan ya da Çin gibi gelişmekte olan pazarlarda akıllı telefon alıcıları için en önemli husus ancak Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da “marka, tasarım, kamera ve boyut ve ekranla ilgililer” diyor Reith.

Ancak alıcılar, yüksek kaliteli Leica lenslerini veya iPhone 7’deki Portre modunda kamera yeteneğini gerçekten önemsiyor mu? Çoğu akıllı telefon kullanıcısı, akıllı telefonlarındaki fotoğraflarının çıktısını almak yerine telefonlarının küçük ekranlarından gösteriyorlar ya da kaliteli ve yüksek çözünürlüğü önemsemeden Facebook sayfalarına yüklüyorlar.

Mashable’dan Raymond Wong, akıllı telefonlarla ilgili bir dizi endişesinden bahsediyor. Akıllı telefon üreticileri, “Telefonlarındaki kameraların herkesinkinden daha iyi olduğunu düşünmeye ikna etmek için bir çok teknik terimden söz ediyor” diyor. Daha fazla megapiksel! Faz tespiti! Daha büyük mikron piksel…Tüm bu özellikler bir dereceye kadar önemli ve kamera meraklılarından oluşan belli bir teknoloji meraklısı grup haricinde, genel akıllı telefon kullanıcısı için çok fazla bir şey ifade etmiyor” diyor.

Ancak Reith ve diğer analistler, yeni kamera yeteneklerinin özellikle son derece rekabetçi akıllı telefon pazarında alıcıları için oldukça önemli olduğunu savunuyor.

451 Research’te bir analist olan Kevin Burdan, satıcıların daha iyi kameralara odaklanmaya devam etmesinin nedenini artan işlemci hızları, ekran boyutu ve çözünürlük yerine kamera teknolojisindeki yenilikler için çokça alanın olmasına bağlıyor.