Dassault Systèmes’in ‘Living Heart Projesi’ buluta taşındı

Dassault Systèmes kalp hastalıklarının tedavisinde, teşhisinde ve önlenmesinde simüle edilmiş 3D kişiselleştirilmiş kalpler oluşturma ve kullanmaya yönelik Living Heart Projesi’nde bir sonraki kilometre taşına ulaştı ve bu proje buluta taşındı.

Bilim ve tıp topluluğu hasta bakımını iyileştirmek için daha hızlı ve daha etkili yollar araştırırken bu proje yeni ortaklıklar ve uygulamalar aracılığıyla kullanıcı tabanını genişletip erişim engellerini azaltıyor.

Living Heart artık, en küçük tıbbi cihaz şirketlerine bile yüksek performanslı işlem (HPC) hızı ve esnekliğini sunan bulut üzerindeki 3DEXPERIENCE platformunda bulunuyor. Herhangi bir yaşam bilimleri şirketi, altyapı maliyetlerini yönetirken sanal testleri güvenli ve işbirliğine dayalı olarak ölçeklendirmek için eksiksiz bir isteğe bağlı HPC ortamına derhal erişim sağlayabiliyor. Bu aynı zamanda, Living Heart’ın doğrudan bir klinik ortamında kullanılmasına yönelik önemli bir sınırın ötesine geçiyor.

Caelynx Baş Mühendisi Joe Formicola şunları söyledi: “Tıbbi cihazlar, geliştirme aşamasında binlerce teste tabi tutulurlar. Living Heart’ın buluta taşınmasıyla birlikte sınırsız sayıda yeni tasarım testi aynı anda ve her seferinde birden fazla simüle edilmiş kalp kullanılarak gerçekleştirilebilir ve bu sayede sadece zaman ve maliyet azalmakla kalmaz, aynı zamanda yenilikçiliğin önündeki engeller de kaldırılır. “

2014 yılında FDA ile 5 yıllık bir sözleşmeye imza attığından beri Dassault Systèmes, onayları hızlandırmak için simülasyon ve modelleme ile ilgili düzenleyici kurumla uyumlaştırma çalışmalarına devam etmekte. Dassault Systèmes CEO’su ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Bernard Charles, Ekim 2016’da düzenlenen 4. Yıllık FDA Bilimsel Bilgi İşlem Günü açılış konuşmasını yapmıştı. Daha sonra Temmuz 2017’de FDA Delegesi Dr. Scott Gottlieb halka açık olarak FDA’nın tüketicilere bilimdeki gelişmelerden faydalanmalarında yardımcı olmayı planladığı açıklarken şunları söylemişti: “Modelleme ve simülasyon, çeşitli veri setlerini düzenlemede ve alternatif çalışma tasarımlarını keşfetmede kritik bir rol oynar. Bu, güvenli ve etkili yeni tedavilerin, klinik denemelerin farklı evreleri boyunca daha etkin bir şekilde ilerlemesini sağlar.”

Living Heart Projesi, tıbbi zorlukları çözmek için açık yenilikçilik misyonunda birleşmiş tıbbi araştırmacılar, uygulayıcılar, cihaz üreticileri ve düzenleyici kurumlar da dahil olmak üzere dünya çapında 95’ten fazla üyeye sahip bir organizasyona dönüşmüş durumda. Proje, model, ilgili teknolojiler ve proje uzmanlığına erişim olanağı sağlayarak 15 araştırma hibe teklifini destekliyor.

Proje ilk defa, tüm organ işlevini etkileyen ayrıntılı ilaç etkileşimlerini simüle etmek için kullanılmıştı. Stanford Üniversitesi’nde kısa süre önce UberCloud ile birlikte yapılan araştırmalarda ilaç firmalarının kardiyak aritmileri tetikleme riski taşıyan ilaçları test etmesini sağlayan bir platform olarak kullanıldı.

Dassault Systèmes Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcısı Jean Colombel ise şunları söyledi: “Living Heeart Projesi, Dassault Systèmes’in bilimsel sınırları zorlamak amacıyla gelişmiş simülasyon uygulamalarını kullanmak için sergilediği büyük çabanın stratejik bir parçasıdır. Hasta bakımında yeni sınırlara ulaşmak amacıyla hem bir topluluk hem de dönüştürücü bir platform oluşturarak, kalp-damar araştırmalarının ek unsurlarının yanı sıra vücudun diğer kısımları, örneğin beyin, omurga, ayak ve göz için de kullanılan Living Heart Projesi’nin ilerlediğini görmeye başladık.”