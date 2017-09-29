Data Market’e en iyi LSP iş ortağı ödülü

Data Market’e en iyi LSP iş ortağı ödülü
, 29 Eylül 2017

Microsoft ekosisteminden 300’e yakın iş ortağının katılımıyla gerçekleştirilen Microsoft İş Ortakları Zirvesi’nde Data Market, kurumsal performansıyla Yılın LSP İş Ortağı ödülüne layık görüldü.


Microsoft Türkiye, 12 Eylül’de Swissotel İstanbul’da gerçekleştirdiği geleneksel “Microsoft İş Ortakları Zirvesi”nde iş ortaklarıyla bir araya geldi. Etkinlikte dijital dönüşüm, yeni iş ortaklığı yapısı ve Microsoft’un vizyonunun sunduğu fırsatlar gibi birçok konu değerlendirildi. Data Market, kurumlara dijital dönüşümü gerçekleştirirken mevcut lisans yatırımlarından da en yüksek geri dönüşü sağlamalarına yönelik sunduğu kurumsal hizmetlerle yılın en iyi LSP İş Ortağı ödülüne layık görüldü. Data Market Genel Müdürü Murat Boyla “Data Market olarak 2018 yılında bulut teknolojileri konusundaki yatırımlarına Direct CSP iş ortağı olarak devam edeceğiz. Bu dönüşüm sürecinde LSP kimliğimizle aldığımız bu ödülü hem kendi adımıza hem de müşterilerimiz adına değişimi iyi yönettiğimize dair yorumluyoruz” dedi.  

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Tags: Data Market, microsoft

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Atilla Mede

Atilla Mede

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