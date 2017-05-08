Defne Telekomünikasyon GSMA üyesi oldu

Defne Telekomünikasyon, tüm dünyada GSM sektörünün gelişmesi ve standardize edilmesi için faaliyetler yürüten dünya mobil birliği GSMA’nın üyeleri arasına katıldı.



Telekomünikasyon sektöründe 20 yıllık tecrübesi ile dünyada 20’den fazla ülkede 25’ten fazla operatöre çözümler sunan Defne Telekomünikasyon, dünya çapında 800’den fazla mobil operatör üyesi olan, mobil iletişim sektörünün çatı organizasyonu GSMA’nın ‘’associate’’ üyeleri arasına katıldı.

Defne Telekomünikasyon bu üyelik ile gerek GSMA’nın kaynaklarından ve bilgi tabanından yararlanarak mobil dünyadaki gelişmeleri daha yakından izleyecek gerekse de küresel mobil endüstrideki paydaşları ve birliğe üye dünya GSM devleri ile işbirliği imkânı elde edecek. Defne Telekomünikasyon, GSMA üyeleri mobil operatörler ve teknoloji partnerleri ile GSMA Çalışma Grupları içerisinde alınan kararlarda söz sahibi olurken Mobil Pazarlama, Dijital Ticaret, Nesnelerin İnterneti ve Kişisel Veri gibi konularda AR-GE faaliyetlerine katılarak kendi çözüm ve platformlarını teknolojinin son trendlerine uygun olarak geliştirebilecek.

GSMA’ ya katılım ile Defne, operatörlerin dünya çapında karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmada ve teknolojideki büyüme ve gelişmeler için ortak çalışma fırsatı elde edecek. Defne bu üyelik ile ayrıca GSMA üyelerinin yararlandığı geniş veri tabanlarına, uygulama kılavuzlarına, endüstri data kaynaklarına ve iç görüşlerine erişme fırsatı elde edecek.