Değişime ayak uydurmak isteyen BT profesyonellerine öneriler!

XBOSoft CEO’su Philip Lew, değişime ayak uydurmak isteyen BT profesyonellerine önerilerde bulundu.

Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası TestIstanbul Konferansı’nın konuşmacılarından XBOSoft CEO’su Philip Lew, değişime ayak uydurmak isteyen BT profesyonellerine önerilerde bulundu.

“Düşünsel önyargılarımız var”

25 yıllık deneyimime dayanarak, BT alanında çalışanlara geleceklerine yatırım yapmalarını söyleyen Lew, “Düşünce biçimlerimizi analiz ederek ve düşüncelerimizdeki güçlü ve zayıf yönleri belirleyerek bunu yapabiliriz. Hepimizin farkında bile olmadığı birçok düşünsel önyargısı var. Neden bazı kusurları görüyor da diğerlerini görmezden geliyoruz? Eski veriler konu ile daha ilgili ve önemliyken, neden yeni bilgi ve verilere odaklanıyoruz? Neden tamamen yeni kestirimlerde bulunmak yerine geçmiş proje bilgilerini bir temel olarak kullanmıyoruz? Daha iyi insanlar ve yazılım ‘üreticiler’ olabilmesi için bu önyargıların hepsinin kavranması gerekiyor. Elbette teknik trendler ve günlük rutin gibi ayak uydurulması gereken şeyler var. Bu konularda hangi alanlara odaklanılacağını anlamak için hepsini takip etmeliyiz” dedi.

Teknolojik gelişimin getirdikleri

Kariyeri boyunca platform, araç, teknik ve metodolojilerde çok önemli değişikliklere tanıklık ettiğini söyleyen Philip Lew, “Teknoloji anlamında bugün dünyamızı etkileyen önemli değişiklikler network altyapısı, güneş enerjisi, depolama ve bilgi işleme gücü. Dikkat ederseniz ‘mobil’ demedim çünkü mobil bu saydıklarım sayesinde bugünkü gücüne ulaştı. Tüm bunlar sayesinde bugün cebimizde bilgisayar taşıyoruz” diye konuştu.

Söz konusu değişikliklerin iş yapma şeklimizde, iletişim biçimimizde ve yaşantımızda devrim niteliğinde değişiklikleri beraberinde getirdiğine dikkat çeken Lew şunları söyledi: “Bilgi artık merkezileştirilmiş olmaktan çok, dağıtılmış durumda. Bu yalnızca bilgi işleme kaynakları için değil, insanlar için de geçerli. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, farklı şehirlerde ve hatta farklı ülkelerde yaşarken bile birlikte çalışabiliyor. Listemde güneş enerjisinin bulunmasının da bir sebebi var. Pahalı olmayan bir enerji türü olarak güneş enerjisi, cep telefonlarının şarj edilmesi için büyük önem taşıyor. Enerji altyapısının olmadığı pek çok yerde, insanların cep telefonları ile internete bağlanmalarını sağlayan mobil baz istasyonları bulunuyor.”

Teknolojik değişikliklerle birlikte programlama dilleri ve soyutlama seviyeleri açısından metodolojilerin de değişiklik gösterdiğini belirten Lew, “Arayüzlerimiz daha görsel hale geldi. Dolayısıyla UI ve UX’in önemi daha da arttı. Arayüzler input ve output’un diğer biçimlerine dönüştükçe, UX üzerindeki odak da güçlenmeye devam edecektir. Elbette bu durum teste bakışımızı ve kalitenin tanımını da değiştirmemizi gerektirecek” dedi.

Yazılım testinde yeni dönem

Yazılım test faaliyetlerinin geleceğine ilişkin öngörülerini de paylaşan Lew şöyle konuştu: “Bu faaliyetler genişleyecek. Belki de artık yazılım test uzmanları olarak adlandırılmayacağız. Belki hepimize yazılım üreticisi denecek. Bir butonun çalışıp çalışmadığını test etmenin, test case’lerini ve kusurları raporlamanın test uzmanının ana sorumluluğu olduğu dönem artık bitti. Zamanımızın büyük bir kısmını alan bu işler için gelecekte zamanımızın yüzde 20’sini ayırmak yeterli olacak. Zamanımızın çoğunu, kusurları tespit etme yerine kusurları önlemeye harcayacağız. Kusurları hangi yöntemlerle önleyebiliriz? Bu aslında çevik testin özeti gibi diyebiliriz: Çeşitli işbirliği araçlarını kullanarak sorunun önüne geçmek ve sürecin farklı kısımlarına doğru zamanda odaklanmak.”

Üretimde robotların kullanılmasından sürücüsüz araçlara, yazılım testinde test otomasyonundan otomatik yazılım kodu geliştirmeye kadar birçok şekli bulunan otomasyonun önümüzdeki yıllarda çok konuşulacağını belirten Lew’e göre, otomasyon sadece üretimin değil, sağlık ve ulaşım gibi farklı sektörlerin de gündem konuları arasına girecek.

Philip Lew’in “Çevik (Agile) Testin Etkili 7 Alışkanlığı” başlığı ile bir konuşma yapacağı 8. Uluslararası TestIstanbul Konferansı 25 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yazılım testinde çevik yaklaşımın ayrıntılı bir biçimde ele alınacağı etkinlikte, keynote konuşmalarının yanı sıra paneller de düzenlenecek.