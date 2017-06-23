Dell, 1 milyon ton elektroniği dönüştürecek

Dell, EMC ile birleşmesinden sonra1 gerçekleşen sosyal sorumluluk girişimlerini anlatan ilk 2020 Legacy of Good (İyi Miras) güncellemesini yayınladı. Plan, Dell’in topluma, çalışanlarına ve çevreye olan uzun vadeli bağlılığını ortaya koyuyor.



Yeni hedefler, Dell ve EMC’nin insanlara ve gezegene karşı ortak bir bağlılık ile nasıl bir araya geldiğini yansıtıyor. Örneğin Dell EMC, yetersiz eğitim alan gençler için Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) eğitimine yatırımını artırdı. Katılımcı kültürü beslemeye yardımcı olmak için Dell, esnek çalışma programını eski EMC çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletti ve cinsiyet, etnik köken, cinsel tercih veya geçmiş gibi özellikleri paylaşan çalışanlarını birbirine bağlayan daha fazla çalışan kaynak grubu oluşturdu.

Dell, karbon emisyonlarını dengelemek ve tüm dünyadaki doğal habitatları geri kazanmak amacıyla Amerika İklim Değişikliği Sözleşmesi’nde belirtilmiş olan 1 milyon ağaç dikme konusunda üzerine düşen görevi yerine getirdi. Bu yılın raporu ayrıca, Dell’in global tedarik zinciri genelinde şeffaflık, güvenilirlik ve sürekli iyileştirmeye odaklanmış ek hedeflerini de içeriyor.

2020 Legacy of Good güncellemesi birleşen şirketin fırsatlarını, ölçeğini ve uzmanlığını yansıtan yeni hedeflerin yanı sıra orijinal hedefleri ve yeniden düzenlenmiş amaçlarını içeriyor. Raporun öne çıkan bazı noktaları şu şekilde sıralanıyor:

Çevre

• Dell, ürünlerinde 22,6 bin ton sürdürülebilir malzeme kullanarak 2020 başlangıç hedefini aştı ve hedefini 45 bin ton geri dönüştürülmüş içerikli plastik ve diğer sürdürülebilir malzemeler kullanmak olarak yeniden düzenledi.

• Dell, 2020’ye kadar 1 milyon ton kullanılmış elektroniği geri dönüştürme konusundaki hedefinin yüzde 88’ine ulaştı. 800 bin tondan fazla elektroniği geri kazandırdı.

• Dell, okyanustan gelen plastiklerden yapılma XPS 13 2’si 1 arada ambalajının kullanımına başladı. Ayrıca diğer şirketler tarafından okyanus plastiklerinin yaygın şekilde kullanılmasını teşvik etmek için tedarik zincirini açık kaynak haline getirmenin yanı sıra yıllık kullanımını 2025’e kadar 10 kat artıracağına dair kamusal söz verdi.

Toplum

• Dell, stratejik yardım programları kanalıyla 2,3 milyon az eğitim gören çocuğa doğrudan, 10 milyon insana ise dolaylı yoldan uzmanlık ve teknoloji sağlayarak yüzde 59 doğrudan etki, yüzde 84 dolaylı etki hedefine ulaştı.

• 2014 mali yılından bu yana Dell çalışanları, yaşadıkları ve çalıştıkları alanlarda 3,3 milyon saatin üzerinde kamu hizmeti verdi. Dell, 2020 yılına kadar toplam 5 milyon saat hizmet vermeyi hedefliyor.

• Dell’in sunduğu ortaklık, finansman ve teknoloji TGen’in kanser hastaları için tedavi planlarını hızlandırmasına ve geliştirmesine olanak tanıdı. Dell ile birlikte çalışmanın sonucunda elde edilen hesaplama ve depolama kapasitesindeki artış, bir genom dizisini çıkarma süresini birkaç haftadan sadece altı saate indirerek ayda 1 milyon saatin üzerinde kazanç sağladı.

• Dell, katılımcı bir kültürü aşılamaya yardımcı olması için 14 farklı Çalışan Kaynak Grubu (ERG) oluşturdu. Aralık 2016 itibariyle çalışanların yüzde 23’ü bu gruplara katıldı. Dell’in lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) çalışanlar ve müttefiklerinden oluşan Çalışan Kaynak Grubu Pride, en hızlı büyüyen gruplardan biri oldu. Bu büyümenin çoğunluğu, LGBT olarak tanımlanmanın her zaman kabul görmediği Asya ve Latin Amerika’daki yeni bölümlerden geldi.

• Dell, esnek iş programlarını Dell EMC çalışanlarına yaygınlaştırarak onları kendileri için en üretken olacakları yerde, şekilde ve zamanda çalışmaya teşvik etti. Dell’in amacı, 2020 yılına kadar global katılımı yüzde 50’ye çıkarmak.

• Dell, Tercih Edilen İşveren olarak görülmeye devam ederek 20’yi aşkın ülkede ödül kazandı. Kasım 2016’da Dell, birleşme sonrasında ilk çalışan anketini yayınladı. Bu olumlu araştırma sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 82’si yüksek motivasyona sahip olduklarını belirtti. Bu sonuç, hedeflenen yüzde 75 oranının üstündeydi.

Çalışanlar

Tedarik Zinciri

• Dell, Elektronik Endüstrisi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC) denetimleri ve diğer girişimlerdeki tedarik zinciri performansını açıklayan yarıyıllık Sosyal ve Çevresel Sorumluluk (SER) İlerleme Raporu’nu yayınlayarak tedarik zinciri faaliyetlerine şeffaflık getirdi.

• Dell, aynı zamanda tedarikçiler arasında sorumluluk bilinciyle hareket edilmesini sağlamaya yardımcı olmak için EICC denetimleri, emisyon raporları ve su riskini hafifletme planlarına odaklanan yeni tedarik zinciri alt hedeflerini de duyurdu.

• Dell; tedarikçilerin çalışma saatlerine, insan haklarına, sağlık-güvenlik-çevre koşulları standartlarına uyumunu izlemeyi ve sorunları çözmek için birlikte çalışmayı taahhüt etmektedir. 2017 Mali Yılında Dell çalışma saatleri izleme programını Çin’deki 121 tedarikçi tesisinde görev alan 190 binden fazla işçiyi kapsayacak şekilde genişletti ve işçilere sorunlarını dile getirebilecekleri güvenli bir ortam sunmaya yardımcı olmak için onlarla olan doğrudan etkileşimini artırdı.