Dell, CES 2018’de yeni XPS serisini duyurdu

Dell, her yıl düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarında (CES), kullanıcıların birbirinden farklı oyun oynama ve çalışma şekillerine hitap edecek bir dizi şık ve yeni ürünle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

InfinityEdge 4K ekranla sunulan XPS 13 daha küçük, daha ince ve daha hafif olmasıyla şimdi her açıdan daha iyi bir deneyim sunuyor. Sınıfının en güçlü ve en küçük bilgisayarı yeni XPS 15 2’si 1 arada, 8. Nesil Intel Core işlemciler ve Radeon Vega M ekran kartıyla üst düzeyde performans vadediyor

CES 2018 Inovasyon Ödülü XPS 13’e verildi

Dell’in XPS portföyü, şirket tarihindeki diğer tüm markalardan çok daha fazla ürün ödülünün sahibi oldu. Her yönden geliştirilen yeni XPS 13, CES 2018 İnovasyon Ödülüne aday gösterilerek onurlandırıldı. XPS 13, yeni nesil InfinityEdge 4K Ultra HD ekranının yanı sıra klasik gümüş ve siyah renklerine alternatif olarak göz alıcı Roze Altın ve Alpine Beyazı, dokulu cam elyaf iç tasarım, daha dar çerçeve, yaklaşık yüzde 80 daha termal boşluk payı, daha parlak ekran ve daha yüksek 4K Ultra HD çözünürlük özellikleriyle sunuluyor.

Bu ince ve son derece hafif tasarımın içinde, Dell Power Manager, sadece gerek duyulduğunda sağladığı güçle destek veriyor. Mars Rover’da ısıyı dağıtarak yaymak için kullanılan malzeme GORE Thermal Insulation ise sistemi yoğun çalıştığında soğuk tutmak amacıyla termal tasarımı yenilikçi bir malzemeyle tanıştırıyor.

XPS 15 2’si 1 arada bilgisayar

Günlük kullanım ve profesyonel içerik oluşturucuların istediği, pazardaki daha ince, daha hafif ve daha güçlü mobil cihazlar konusundaki boşluğu dolduran Dell, inovasyonu her düzeyde kucaklayan mühendislik harikası dünyanın en güçlü 15 inç ekranlı ilk XPS 15 2’si 1 arada bilgisayarı tüketicilerle buluşturuyor. Yüksek performans ve ince tasarımın mükemmel bir şekilde dengelendiği piyasadaki en küçük ve en ince 15,6 inç 2’si 1 arada içerik oluşturma uygulamalarını çalıştıran, devasa büyüklükteki dosyaları işleyen ve AAA sınıfı oyunları oynatan güçlü bir CPU ve ekran kartı sunuyor. Dijital kalem, yenilikçi manyetik klavye ve ekran, içerik oluşturanların özlemle beklediği özelliklerin başında geliyor. Oyunun kurallarını değiştiren CPU ve grafik performansına sahip yeni 8. Nesil Intel Core™ mimarisi ve Radeon™ Vega ekran kartı ile yeni XPS 15 2’si 1 arada olasılıkları olabildiğince zorluyor. XPS 15 2’si 1 arada aynı zamanda incecik 16 mm formda canlı renkler ve sinematik derinlik sağlayan göz alıcı yeni nesil InfinityEdge 4K Ultra HD ekran da içeriyor. Uzman işçilik, birinci sınıf malzemeler ve işlenmiş alüminyum, karbon lifi ve Corning® Gorilla® Glass 4 gibi kaplamalar cihaza işlevsel ve fütüristik bir tasarım kazandırıyor.