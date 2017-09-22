Dell EMC Forum 2017’de Dijital Dönüşüm konuşulacak

İşletmelerin dijital geleceğini şekillendirmesine yardımcı olacak yeni teknolojiler, konunun önde gelen uzmanlarıyla 3 Ekim’de Dell EMC Forum 2017’de masaya yatırılıyor.

Baş döndürücü bir hızda gelişen teknoloji dünyası, dijital dönüşümün temel unsur olacağı yeni bir çağın kapısını aralıyor. Dell EMC’nin 4 bin işletme yöneticisiyle yapılan söyleşiler sonunda dijital yolculukla ilgili alınan yanıtlarda çarpıcı sonuçlar bulunuyor:

* Şirketlerin yüzde 78’si dijital girişimlerin şimdi ya da yakın gelecekte kendileri için tehdit oluşturacağına inanıyor

* Yüzde 52’si şimdiden bulundukları endüstrilerde yıkıcı değişimler yaşandığını belirtiyor

* Önümüzdeki 3 yıl içerisinde içinde bulundukları endüstrinin neye benzeyeceğini bilmeyenlerin oranı ise yüzde 48

Bu rakamların dijital dönüşümün önemini ortaya koyduğunu dile getiren Dell EMC Sistem Mühendisliği Başkan Yardımcısı Bertrand LaLanne, “Elde ettiğimiz sonuçlara göre şirketlerin yalnızca yüzde 5’i gerçek anlamda dijital dönüşüm sürecini tamamlamış görünüyor. Buna karşı sadece eski sistemleri kullananların oranı ise yüzde 12’lerde ve daha da azalıyor. Yükselişte olan ve gelişen şirketler ise toplamda yüzde 83’ü ifade ediyor. Bu rakamlar, çoğunluğun dijital dönüşüm adımları atmaya başladığını gösterse de yüzde 95’in dijital dönüşümü tamamlayamadığını gösteriyor” dedi.

3 Ekim’de gerçekleşecek Dell EMC Forum 2017’nin ana konuşmacıları arasında yer alan Bertrand LaLanne, “Dijital dönüşüm, işin kendisini doğrudan dönüştürdüğü için en etkili unsur halini aldı. BT altyapısında ise genellikle maliyet optimizasyonu baskısı ortaya çıkıyor. Hem BT hem de dijital dönüşüm işletmenin dönüşümü için temel taşları oluşturuyor. Ayrıca unutmamak gerekiyor ki, 9-5 ofiste vakit geçiren çalışanların sayısı azalıyor. Dışarıdan ve mobil çalışma sistemi arttıkça, çalışanlar da işletmeleri dönüştürüyor” dedi.

Dell EMC Forum 2017, işletmelerin dijital geleceğini şekillendirmesine yardımcı olacak yeni teknolojileri ve konunun önde gelen uzmanlarıyla doğrudan iletişim kurma fırsatı sunuyor.

BT alanında yaşanan değişim sürecini yönlendiren, mobil çalışmayı kolaylaştıran ve dijital çağın getirdiği riskleri azaltan çözümleri keşfetmek için 3 Ekim’de tüm gün sürece Dell EMC Forum 2017’ye katılabilirsiniz.

Kayıt ve daha fazla bilgi için https://www.dellemc.com/tr-tr/events/dellemc-forum… adresini kullanabilirsiniz.