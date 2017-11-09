Dell EMC orta sınıf depolama portföyünü genişletiyor

Dell EMC, veri merkezlerinin modernleşmesine ivme kazandırmaya yardımcı olma amacıyla, yeni SC All Flash ürünleriyle orta sınıf depolama portföyünü genişletiyor.

Dell EMC, iki yeni SC All Flash veri depolama disk sistemi ile birlikte karışık blok ve dosya iş yükleri için verimliliği ve maliyet tasarrufunu artırmak amacıyla tasarlanmış önemli Dell EMC Unity yazılım güncellemeleri ile orta sınıf depolama portföyünü genişletiyor.

Ayrıca Dell EMC, Geleceğe-Hazır Depolama Sadakat Programını görücüye çıkarıyor. Yeni program, sektörün en güçlü üç yıllık para iade garantisinin yanı sıra her şey dahil yazılım ve donanım yatırımı koruması, depolama verimliliği garantileri, sorunsuz veri aktarımları ve ücretsiz Virtustream Storage Cloud sunuyor.

SC All Flash, birinci sınıf performans ve kurumsala hazır özellikler sunuyor

All Flash için optimize edilmiş yeni Dell EMC SC All Flash depolama disk sistemleri, birinci sınıf performans ve kurumsala hazır özellikler sunar. SC All Flash disk sistemleri, müşterilerin mevcut uygulamalardan daha fazla hız, verimlilik ve maliyet tasarrufu elde etmek için veri merkezlerini modernleştirmesine yardımcı olma hedefiyle tasarlandı. Aynı zamanda müşterilerin, yeni flash-etkin kullanımları ve iş yüklerini desteklemek için iş fırsatları yaratmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirildi.

Dell EMC SC5020F ve Dell EMC SC7020F, 256GB’a kadar bellek ve 10GB iSCSI ve 16/32GB FC ağ bağlantıları için birden çok protokollü destek ve 8 çekirdekli Intel® Xeon® işlemcili çift aktif/aktif kontrol birimleri içeren 3U olarak sunulur. Ürünler, aynı zamanda şu özelliklere sahip:

Tamamen flash performans – Disk sistemi başına 399.000’e kadar IOPS ve çok disk sistemli birleşmiş küme başına 3,9 milyara kadar birleşik IOPS.

– Disk sistemi başına 399.000’e kadar IOPS ve çok disk sistemli birleşmiş küme başına 3,9 milyara kadar birleşik IOPS. Birleşik veri mobilitesi, ölçeği ve koruması – Kolay, kesintisiz iş yükü transferi ve yük dengelemesi için birleşik çok dizili kümelere bağlantıya hazır şekilde gelir; yerleşik iş devamlılığı için otomatik yük devretme özelliği içerir.

– Kolay, kesintisiz iş yükü transferi ve yük dengelemesi için birleşik çok dizili kümelere bağlantıya hazır şekilde gelir; yerleşik iş devamlılığı için otomatik yük devretme özelliği içerir. Kendi kendini optimize eden verimlilik – Akıllı veri tekilleştirme ve sıkıştırma, RAID kademelendirme ve yaygın talep anında kaynak tahsisi, maliyet tasarrufunu otomatik hale getirir.

Akıllı veri tekilleştirme ve sıkıştırma, RAID kademelendirme ve yaygın talep anında kaynak tahsisi, maliyet tasarrufunu otomatik hale getirir. Her şey dahil yazılım – Her bir gelişmiş SC Serisi özelliği, herhangi bir ek yazılım lisansı satın almadan ve bulundurmadan dahil edilir.

Dell EMC Unity, maliyetleri düşürmek için verimliliği artırıyor

Kolaylık için tasarlanan All Flash performansı ve birleşik SAN-NAS ortamları ile Dell EMC Unity, kurumların kurulumlarını hızlandırmasına, yönetimi kolaylaştırmasına ve sorunsuz bir şekilde buluta depolamayı kademelendirmesine yardımcı oluyor. Yeni Unity v4.3 işletim sistemi, aralarında maliyetleri düşürmeye yardımcı olmak için veri tekelleştirmenin yanı sıra kesintisiz sistem güncellemelerini kolaylaştırma ve veri eşzamanlamayı sağlamak için yeni teknolojilerin de bulunduğu birkaç önemli güncelleme sağlıyor. Yeni Dell EMC Unity v4.3 işletim sisteminin sundukları:

Satır içi veri tekelleştirme ilavesi ile gelişmiş All Flash verimlilik sağlanır

Eşzamanlı dosya kopyalama, sıfır veri kaybıyla iş devamlılığını sağlamaya yardımcı olur

Yeni beceri, çevrimiçi yerinde veri depolama denetçisi güncellemelerine olanak tanır

Geleceğe Hazır Depolama Sadakat Programı ile yatırım koruması yeniden tanımlandı

Yeni Dell EMC Geleceğe Hazır Depolama Sadakat Programı, müşterilere disk sistemlerinin yaşam döngüsü boyunca değer ve garanti sunuyor. Daha az avantaj ve daha kısa vadeli vaatler sunan diğer satıcı programlarının aksine Geleceğe Hazır Depolama Sadakat Programı, yeni Dell EMC Unity ve SC Serisi ürün alımlarında sağlam garantiler, para tasarrufu avantajları ve yatırım koruması sağlıyor.

Dell EMC Unity ve SC Serisi için Geleceğe Hazır Depolama Sadakat Programı, şunları içeriyor:

Üç Yıl Para İadeli Memnuniyet Garantisi – Dell EMC ürünleri, ya reklamı yapıldığı şekilde performans gösterir ya da müşteriler paralarını geri alır.

– Dell EMC ürünleri, ya reklamı yapıldığı şekilde performans gösterir ya da müşteriler paralarını geri alır. 4:1 Tamamen Flash Depolama Verimliliği Garantisi – Karmaşık ön değerlendirmeler ve kısıtlamalar olmadan sunulur.

Karmaşık ön değerlendirmeler ve kısıtlamalar olmadan sunulur. Sıfır Endişeli Veri Aktarımları – Müşteriler, sorunsuz bir şekilde her zaman çevrimiçi olan ama kesinti içermeyen yerleşik veri taşıma ile yeni Dell EMC depolarına güncelleme yapabilirler.

– Müşteriler, sorunsuz bir şekilde her zaman çevrimiçi olan ama kesinti içermeyen yerleşik veri taşıma ile yeni Dell EMC depolarına güncelleme yapabilirler. Donanım Yatırımı Koruması – Müşteriler, Dell EMC portföyü genelinde herhangi bir yeni ürün alımına yönelik takas kredisine veya depolama denetçisi güncellemelerine yönelik esnek krediye sahip olur.

– Müşteriler, Dell EMC portföyü genelinde herhangi bir yeni ürün alımına yönelik takas kredisine veya depolama denetçisi güncellemelerine yönelik esnek krediye sahip olur. Her Şey Dahil Yazılım – Dell EMC orta sınıf depolama ürünleri, satın alacak veya bulundurulacak herhangi bir ekstra lisans olmaksızın verileri depolamak, yönetmek ve korumak için gerekli her şey ile birlikte gelir.

– Dell EMC orta sınıf depolama ürünleri, satın alacak veya bulundurulacak herhangi bir ekstra lisans olmaksızın verileri depolamak, yönetmek ve korumak için gerekli her şey ile birlikte gelir. Yerleşik Virtustream Storage Cloud (sadece Dell EMC Unity için) – Müşteriler, otomatik olarak bir yıl boyunca hiçbir kapasite maliyeti olmaksızın program tahsisine kadar dosyaları ve anlık depo görüntülerini buluta kademelendirebilir.

Doğrudan ya da kanal ortakları aracılığıyla yeni Dell EMC Unity veya SC Serisi ürünleri satın alan ve geçerli bir bakım sözleşmesine sahip olan müşteriler, herhangi bir ek maliyet olmaksızın programa katılabilir.

Dell EMC Depolama Platformları Başkanı Jeff Boudreau, “Veri merkezi modernleştirmede müşterilerimize yardımcı olmak adına, yeni SC All Flash çözümümüzde yenilikçi özellikler ve performans sunuyor ve ayrıca en son işletim sistemi yazılımı güncellememizle Dell EMC Unity’nin verimliğini ve faydasını artırıyoruz,” dedi ve devam etti: “Aynı zamanda her şey dahil yazılımlar, donanım yatırım koruması ve de rakiplerimiz içinde en uzun ve en güçlü olma niteliğini taşıyan üç yıl para iadesi garantisi gibi birçok avantaj sunan yeni Geleceğe Hazır Depolama Sadakat Programı ile Dell EMC ve ortaklarımızdan ürün satın almanın ne demek olduğunu yeniden tanımlıyoruz.”

SC All Flash, Aralık 2017’den itibaren piyasaya sunulacak. Yeni Unity OS v4.3, Ocak 2018’den itibaren geçerli bir destek sözleşmesi olan Dell EMC Unity müşterileri için ulaşılabilir olacak. Dell EMC Geleceğe Hazır Depolama Sadakat programına, doğrudan Dell EMC’den veya sertifikalı kanal ortaklarının birinden yeni SC Serisi veya Dell EMC Unity veri depolama dizisi alımını takiben hemen katılmak mümkün.