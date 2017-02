Dell EMC, ProDeploy Kurumsal Hizmet Paketi’ni tanıttı

Dell EMC’nin yeni hizmetleri, işletmelerin PC’leri daha hızlı, daha kolay ve daha kontrollü kurmasına yardımcı olmayı vaat ediyor.

Dell EMC, kullanıcıların daha hızlı, daha kolay ve daha fazla kontrolle PC’leri kurmasına olanak tanıyan ProDeploy Kurumsal Hizmet Paketi’nin piyasaya sürüleceğini duyurdu. Üç farklı hizmet seviyesi, eğitim ve sertifikasyon ile kullanıcılar, ihtiyaçlarını karşılayacak doğru hizmeti seçme esnekliğine sahip olacak.

IDC araştırması sonuçlarına göre, masaüstü kurulum sağlayıcıları ile iş birliği yapan işletmeler; önemli maliyet tasarrufları elde edebiliyor, sistemleri daha hızlı kurabiliyor ve daha iyi bir son kullanıcı deneyimi sunabiliyor. ProDeploy Kurumsal Hizmet Paketi ile kullanıcılar, planlama, yapılandırma ve kurulumdan veri aktarımı ve bilgi transferine kadar kurulumlarının her yönünde yol göstermesi için Dell EMC’ye güveniyor. Paket kapsamında kullanıcılara, kurulumlarını yönetmek ve istedikleri zaman yapılandırma ve durum güncellemeleri yapabilmek için bir self-servis portalı olan TechDirect’e erişim olanağı elde etmek üzere tek irtibat noktası sunarak bir etkileşim yöneticisi atanıyor.

ProDeploy Kurumsal Hizmet Paketi BT yöneticilerine, BT personelini daha önemli işlerden alıkoyan bu zaman alıcı kurulum görevleri için dış kaynak kullanma esnekliği veriyor. En basitinden en karmaşığına ihtiyaçları karşılayan paketin, yaygın kurulum senaryolarına uygun üç teklifi bulunuyor.

• Temel Kurulum: Sistemler, kurulum için hazırlanıyor ve kopya yüklenmiş, BIOS yapılandırılmış ve varlık etiketi uygulanmış şekilde geliyor.

• ProDeploy: Temel Kurulum özelliklerine ek olarak bir kurulum mühendisi donanımın ve sistem yazılımının yüklenmesi ve yapılandırılmasının tüm adımlarını, 7/24 yerinde kurulumu ve kurulum sonrası bilgi aktarımını kapsayan bir kurulum planı geliştiriyor. Kullanıcılar, hızlı bir şekilde tek bir platformlar arası dinamik görüntü oluşturmak, yerleştirmek ve korumak için ImageAssist aracını da kullanabiliyor. Üçüncü taraflar tarafından yapılan testlerde ImageAssist’in, elle kopya oluşturmaya kıyasla müşteri yönetim ekibine yüzde 88’e kadar daha az zamana mâl olduğu görülüyor.

• ProDeploy Plus: Bu uçtan uca hizmet, fabrikadan masaüstüne hazır ve hızla çalışır halde yeni PC’ler getirmek için gereken tüm görevleri kapsıyor. ProDeploy özelliklerine ek olarak ProDeploy Plus müşterileri, Microsoft Sistem Yapılandırma Yöneticilerinin güvenle BIOS, görüntü ve etkinlik alanı birleşmelerini yapılandırması için bir fabrika dağıtım noktası oluşturmak amacıyla Dell Bağlı Yapılandırmayı kullanabiliyor. Bu sayede yerinde harcanacak çabayı azaltıyor. Aynı zamanda eski sistemleri güvenle silerek veri aktarma, her an kullanabilecekleri eğitim kredileri, kurulum sonrası 30 gün boyunca destek ve özel bir ProSupport Teknik Müşteri Yöneticisi elde etme hakkına da sahip oluyorlar. ProDeploy Plus, PC kurulum süresini yüzde 35 azaltmaya ve kurulan her PC başına yaklaşık 620$ tasarruf sağlamaya yardımcı olabiliyor.

Uzmanlık ve otomasyon fark yaratıyor

İyi eğitimli Dell EMC uzmanları ve yenilikçi, güçlü araçlarla donatılmış ortak uzmanlar, kurulum deneyimini yoğun iş gerektiren bir süreç olmaktan çıkarıp hafif bir dokunuşa çeviren ProDeploy Kurumsal Hizmet Paketi’ni sunuyor. Paket ile birinci günden itibaren kullanıcılara, kurulumun her aşamasıyla ilgilenen bir etkileşim yöneticisi atanıyor. Bu yönetici, faaliyetleri izlemek, kaynakları koordine etmek ve her tür sorun veya soruda yardım etmekle görevlendiriliyor.

Kullanıcılar; kapsam belirlemek, değişiklik yapmak, sistemleri yapılandırmak veya durumu kontrol etmek gibi kurulum projelerini kolay ve güvenilir bir şekilde yönlendirmelerine olanak tanıyan self-servis programı TechDirect üzerinden bu projeleri oluşturabiliyor ve yönetebiliyor. Projeler, daha hızlı ve daha az hata riski ile yürütülebiliyor ki bu da tüm etkileşimi daha verimli ve etkili kılıyor.

ProDeploy aynı zamanda Dell EMC kanal ortaklarının becerilerini artırmaları, hizmet gelirlerini büyütmeleri ve kullanıcılarına mümkün olan en iyi kurulum deneyimini sunmaları için tasarlanmış bir sistem sağlıyor. Ortakların kurulum hizmetlerini satma veya ortaklaşa sağlama esnekliği bulunuyor. TechDirect üzerinden erişilebilen eğitim ve sertifika programı ile ilgili sınavı geçerek Kurulum Hizmetleri Yetkinliği kazanmış ortaklar, ProDeploy Plus ve ProDeploy çözümlerini birlikte sağlama yetkisi kazanmanın yanı sıra Dell EMC yöntemlerine ve araçlarına da erişebiliyor.