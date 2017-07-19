Dell EMC sunucu portföyü PowerEdge 14G’yi duyurdu

Dell EMC, yeni duyurduğu PowerEdge 14G sunucularla, basitleştirilmiş sistem yönetimi sayesinde kullanıcılara güvenli ve optimize bir çözüm sunarak performanslarını güçlendirmelerini sağlıyor.

Dell EMC, dünya genelindeki müşterilerinin genişleyen uygulama yelpazesini ve iş yükü gereksinimlerini hedefleyip, altyapılarını optimize etmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan, en gelişmiş ve yönetimi kolay PowerEdge 14G sunucu portföyünü tanıttı. Dell EMC World 2017’de tanıtımı yapılan, ödüllü tasarıma sahip 14. nesil PowerEdge sunucu portföyü, kullanıcıların güvenebilecekleri uçtan uca, tamamen esnek ve yenilikçi bir çözüm sunuyor.



Dell EMC PowerEdge 14’üncü nesil sunucular, en kapsamlı web ve kurumsal tabanlı yüksek ölçekli uygulamalarda fiyat-performans optimizasyonu sağlamak için, müşteri odaklı bir şekilde tasarlandı. Bu yeni portföy, depolama, işleme ve bellek teknolojilerindeki en son yenilikleri de içeriyor.

Yepyeni sunucular

Modern veri merkezinin temeli olan PowerEdge sunucular, kullanıcıların BT dönüşüm amaçlarına ulaşmak için daha fazla ve daha hızlı yenilik yapmalarına olanak tanıyor. Ölçeklenebilir iş mimarisi, akıllı otomasyon ve tümleşik güvenlik özellikleri, kullanıcıların BT kaynaklarındaki açığı kapatıp işlerini dönüştürmelerine de yardımcı oluyor.

Optimize edilmiş yeni sunucu portföyü, hızlandırılmış performansı ve geliştirilmiş depolama çözümleriyle, kullanıcıların yazılım tanımlı veri depolama ve hiper yakınsanmış altyapı kurulumunu hızlandırmasını kolaylaştırıyor.

PowerEdge 14G ile uçtan uca güvenlik

Dell EMC, son iki nesildir PowerEdge sunucularının sağladığı güvenilirlik konusunda önemli adımlar attı. PowerEdge’in sağlam ve güvenli yapısı kullanıcıların sunucularını korumasına ve onarmasına olanak tanıyor:

• Şifreli başlatma: Şifreli başlatma sistemi, kullanıcılara uçtan uca sunucu güvenliği ve genel veri merkezi güvenliği sağlıyor. Sistem, Intel Boot Guard koruması ve otomatik BIOS kurtarma gibi özellikler içeriyor. Yeni OpenManage Enterprise ise kullanıcılara işletimsel esneklik imkanı verirken yüksek sunucu güvenliği de sunuyor.

• Sistem Kilitleme: PowerEdge’in sistem kilitleme özelliği, kullanıcıları her tür sistem değişikliği girişimi konusunda uyarırken, sistem yazılımını da zararlı değişikliklere karşı güvence altına almaya yardımcı oluyor.

• Sistem Silme: Kullanıcıların sunucularından güvenli ve hızlı bir şekilde veri silmesine ve yeniden başka bir amaca uygun hale getirmesine olanak tanıyor.

Yeni nesil PowerEdge sunucu portföyü:

Yeni nesil Dell EMC PowerEdge sunucuların duyurulan ilk modelleri, en son Intel® Xeon Scalable işlemcilere sahip R640, R740, R740XD, R940, M640 ve FC640 ve C6420 sunucuları içeriyor. Yeni PowerEdge sunucular, en zorlu uygulamalar ve ortamlar için operasyonel verimlilik ve esneklikte farklı ölçekte artışlar sağlıyor.