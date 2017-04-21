Dell en yeni kurumsal bilgisayarlarını tanıttı!

Dell, yeni kurumsal bilgisayar serisini Türkiye’de tanıttı. Değişen iş gücünün taleplerine ve iş yaşamının ortaya çıkardığı zorluklara göre yenilenen Dell kurumsal bilgisayar portföyünde, hem ince ve hafif hem de en güvenli ve yönetilebilir bilgisayarları yer alıyor.

Özellikle son 30 yılı aşkın sürede teknoloji endüstrisinin hem kendi içinde inanılmaz bir dönüşüme şahit olduğuna hem de diğer sektörleri baştan aşağıya yenilediğine değinen Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu, “Günümüzün işgücü de bu dönüşümden etkilendi ve bugün bambaşka bir nesil, farklı bir çalışma modelini benimsemiş durumda. Bunun farkında bir şirket olarak Dell’de, çalışanların sevecekleri, BT yöneticilerininse istediği düzenlemeleri gerçekleştirebilecekleri cihazlar tasarlamak için çalışıyoruz” dedi. Dumlu, Dell Technologies olarak dünya çapında 17 Ar-Ge merkezinde yılda 4,5 milyar dolarlık araştırma geliştirme yatırımında bulunduklarını açıkladı.

Yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı değişim ile izah etmenin yetersiz kaldığına değinerek sözlerine başlayan Fütürist ve Ekonomist Ufuk Tarhan, “Adeta insanlık dönüşüyor. Bir anlamda insanlık evrim (Transhumanizm) geçiriyor. Sosyal medya, büyük veri, bulut ekosistemi, siber güvenlik, nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler, hologramlar, arttırılmış gerçeklik, 3 boyutlu yazıcılar, QR kodlar, hiper mobilizasyon gibi pek çok gelişme ve keşif ‘iş yapma ve yaşama biçimlerini, yetenek, yetkinlik, beceri’ tariflerini, tüm sektörler için, ‘birbirine tamamen bağlı ve bağımlı’ şekilde baştan aşağı dönüştürüyor” dedi. Tarhan, özellikle kurumsal alanda çalışanların hızla kendi versiyonlarını yükseltmeleri, bunu sağlayacak bilgi ve cihazlarla donanmaları gerektiğine dikkat çekti.

Tüm Dell Kurumsal PC ürün portföyünü, tüketicilerin ve profesyonellerin üretkenliği ve yaratıcılığı maksimuma çıkarmasına ve gerçeğe en yakın görüntüleme deneyimlerinin keyfine varmasına yardımcı olan Microsoft Windows 10 ve yeni 7. nesil Intel® Core™ işlemcileriyle yenilediklerini belirten Dell EMC Kurumsal Son Kullanıcı Çözümleri Pazarlama Müdürü Burak Ereren, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yenilediğimiz portföyümüzde çalışanların arzu ettiği ince ve hafif ürün tasarımlarını sunmanın yanı sıra BT yöneticilerinin beklediği güvenlik, yönetilebilirlik ve üretkenlik taleplerini en üst seviyede karşıladık. Endüstrinin en güvenli ve yönetilebilir PC portföyünü, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil geleceğin artması muhtemel iş dünyası zorluklarına da yanıt verecek ürünlerle kurumsal müşterilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Türkiye’deki kurumsal müşterileriyle buluşacak ürünlerin özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

InfinityEdge ekrana sahip 2’si 1 aradası XPS 13 9365

Birden çok üretkenlik ve görüntüleme seçeneği için 360 derecelik bir menteşe, 15 saate kadar pil ömrü ve 2’si 1 arada bilgisayarlarda bir başka ilk olan UltraSharp QHD+ (5,7M piksel) InfinityEdge dokunmatik ekran ile gözleri kamaştıracak bir netlik sunuyor. Tasarımı, onu sessiz kılarken hızlı açılan SSD, onu saniyeler içinde kullanıma hazır hale getiriyor.

15 inç taşınabilir iş istasyonu Dell Precision 5520

Dünyanın en ince ve hafif mobil iş istasyonunun performansı hiç bu kadar güçlü olmamıştı. 14 inçlik kasaya yerleştirilen 15.6 inçlik ekranıyla fark yaratan Precision 5520, karbon fiber yapısıyla sağlamlık ve kaliteyi bir arada sunuyor.

Hepsi Bir Arada bilgisayar Precision 5720

Grammy™ ödüllü prodüktör ve Waves Audio Kreatif İnovasyon Direktörü Jack Joseph Puig ile birlikte yaratılan yeni kurumsal Precision 5720 AIO, kanal başına 50W ses veren 10 hoparlörü ile bugüne kadar bir AIO’daki en iyi sesi sunan yüksek frekans aralıklı, yüksek kaliteli yerleşik ses sistemine sahip, dünyanın ilk Hepsi Bir Arada bilgisayarı olma özelliği taşıyor. Precision AIO, Intel® Xeon® işlemciler ve AMD Radeon™ Pro WX serisi grafik kartları ile daha fazla performans seçeneği sunuyor.

Dell’in en güvenli 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarı Dell Latitude 5285

Dünyanın en güvenli ve yönetilebilir 2’si 1 arada bilgisayarı Latitude 5285, şifreleme ve gelişmiş tehdit engelleme özelliklerini barındırıyor. Arzu edilmesi durumunda parmak izi okuyucu, akıllı kart gibi çok faktörlü kimlik doğrulama teknolojileri de yer alıyor.

Uzun pil ömrü ile öne çıkan 12 inç 2’si 1 arada Dell Latitude 5289

Çalışmak için ideal olarak tasarlanan Dell Latitude 5289, 17 saate varan pil ömrü ile tüm çalışma gününe yetecek gücü sunuyor. 7. nesil Intel Core U işlemci barındıran bilgisayar, uzaktan onarılmaya olanak tanıyor.

Fikirler Dell Canvas 27’de filizleniyor

27-inç QHD akıllı çalışma alanı Dell Canvas, masaüstünde açılı veya düz olarak kullanılabiliyor. Böylece profesyoneller kalemle kâğıt üzerinde yaparcasına doğal bir şekilde düşüncelerini ve fikirlerini yaratabiliyor, iletebiliyor ve ifade edebiliyorlar.

Dokunma, dijital kalem ve totem kullanımı yoluyla Dell Canvas 27, çizim sürecini dijital iş akışının bir parçası haline dönüştürüyor ve uyumu artırıyor.