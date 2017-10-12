Dell, IoT Ar-Ge’sine 1 milyar dolar yatıracak

Dell Technologies, Nesnelerin İnterneti (IoT) stratejisinin ve vizyonunun, yeni IoT çözümleri biriminin ve yeni ürünleri ile finansman seçeneklerini duyurdu.

Dell Technologies CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Dell, “IoT temel olarak yaşamımızı, şirketlerin nasıl işletildiğini ve dünyanın nasıl çalıştığını değiştiriyor. Dell Technologies, IoT ve yapay zekanın bir araya geldiği dağıtık bilişim mimarisini baştan uca bağımsız bir ekosistem içerisinde sunuyor” dedi.

VMware’nin CTO’su Ray O’Farrell liderliğindeki yeni Dell Technologies IoT birimi, müşterilerin Dell Technologies’in tüm işletmeler ailesi içindeki teknolojileri, çözümleri ve hizmetleri kullanmasına yardımcı olacak. Dell Technologies IoT Genel Müdürü ve VMware CTO’su Ray O’Farrell, “Dell Technologies, hızla büyüyen IoT ve uç nokta hesaplama pazarındaki fırsatı çok önceden gördü” dedi ve şunları ekledi:

“Yeni IoT birimimiz, tüm Dell Technologies işletmeleri genelinde daha önce görülmemiş bir şekilde müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve onların daha hızlı bir şekilde iş değeri elde etmesine yardımcı olmak için çalışacak.”

Dell Technologies, önümüzdeki 3 yılda IoT ürünleri, çözümleri, laboratuvarlar, iş ortakları programı ve ekosisteme 1 milyar dolar yatıracağını duyurdu.