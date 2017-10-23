DenizBank’a BAI’den inovasyon ödülü

DenizBank’a BAI’den inovasyon ödülü
, 23 Ekim 2017

DenizBank, finansal hizmet sektörünün bankacılık yönetimi alanında dünya çapında en saygın kurumlarından ABD merkezli Bank Administration Institute (BAI) tarafından düzenlenen 2017 yılı ödüllerinde önemli bir başarıya imza attı.

Banka, teknoloji üssü Intertech ile geliştirdiği ‘Akıllı İş Gücü Yönetimi’ projesi ile ‘Kurum İçi Süreçlerde Yenilikçilik’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.

DenizBank, dijital alanda sektöre kazandırdığı, fark yaratan uygulamalarıyla uluslararası arenada takdir toplamaya devam ediyor.

Banka, bu kapsamda, bankacılık alanındaki en yenilikçi uygulamaları değerlendiren ve uluslararası platformlar arasında en saygını olarak kabul edilen BAI 2017 Bankacılık İnovasyonu Ödülleri’nde teknoloji üssü ve iştiraki Intertech ile geliştirdiği ‘Akıllı İş Gücü Yönetimi’ projesi ile Internal Process Innovation (Kurum İçi Süreçlerde Yenilikçilik) kategorisinde ödül aldı.

Söz konusu proje müşteri ihtiyaç ve işlemlerinin önceliklendirilmesi, iş gücü ve iş yükü arasında gerekli hesaplamaları yaparak dengeli iş yükü dağılımının sağlanması, tüm personelin yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve çalışanların meziyetlerinin geliştirilerek çok yönlü olmalarına destek sağlanması özellikleriyle dünyada bir ilk. Projeyle DenizBank müşteri memnuniyeti, maliyet yönetimi, verim ve personel gelişimi aynı kapsamda optimize edilerek değer yaratılıyor.

 

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Tags: denizbank, inovasyon, ödül

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