Kurumsal veri koruma ve bilgi yönetimi şirketi CommVault’un EMEA Çözüm Pazarlama Direktörü Nigel Tozer, “Depolamadaki Karışıklıklar Çözülüyor ” konulu bir makale kaleme aldı.

Bugünlerde mağazalarda veya evlerde herhangi bir ses kaydedici veya VHS video kaseti görmek, geçmişten kalan teknolojik bir kalıntı olduğundan, garip bir gözlem olurdu. Bununla birlikte kurumsal bir teknoloji ortamında, bantlar henüz bir kenara bırakılmadılar ve hâlâ pek çok depolama sisteminde kullanılıyorlar. Ama artık kurumlar için bant depolamasına veda etmenin zamanı gelmedi mi?

Yıllardır buluta doğru bir hareket olduğu, maliyetlerde düşüşün hissedildiği ve BT kontrolünün arttığı söylenmesine rağmen, bant depolaması dijitale karşı direnç gösteriyor ve bugün hâlâ birçok kurumda kullanılıyor.

Süren denetimler ve veri ihlallerine yönelik potansiyel cezalar, verilerin mekân içinde tutulması gerektiği varsayımını desteklerken, bant kullanımına devam eden şirketler öncelikle hukuk ve finans servisleri gibi yüksek düzeyde denetime tâbi olan sektörlerdeki şirketlerdir. Bununla birlikte, bulut bilgi işlemdeki son gelişmelerle bu organizasyonlar şimdi, bulutla birlikte maliyet kazançlarını en yükseğe çıkarırken, verilerinin güvende olması konusunda da kafaları rahattır.

İyi bir şeyi neden değiştirelim?

Bandın kendisinin maliyeti uygun seviyede olsa da, bandı ortama karşı koruyabilmek oldukça maliyetlidir – bunlar basitçe karanlık ve kuru bir ortamda olması gibi gereksinimlerle başlar. Bandın kalitesi de zamanla azalır, eğer hassas kurumsal verilerle uğraşıyorsanız, en küçük miktarda veriyi bile kaybetmeyi göze alamazsınız.

Veri üretim hızlarının gittikçe artmasıyla birlikte, depolama alanlarının da büyümesi gerekiyor. Bu da bandın bakım ve yönetim maliyetini artırıyor. Verilerin artması, bant kullanan kurumları yedekleme sıklığını artırmaya zorluyor, bu da yoğun emek gerektiriyor ve yine çok pahalıya gelebiliyor. Dahası, veriler banda sıralı olarak kaydedildiğinden, veriler geri alınmak istendiğinde bu iş de oldukça zaman alabiliyor.

Kıyaslarsak, bulutta yedekleme bağlamında kurumlar, yedeklemeleri sürekli düzenlemek için tek bir platform kullanabilirler, zor durumdaki iş sürekliliği ve mevzuata uyum denetimleri için veriler kolaylıkla kurtarılabilir.

Ya güvenlik?

Bantların mekânda saklanmasının veri ihlallerini veya kayıplarını azalttığı şeklinde yaygın olan yanlış inanç, ne yazık ki verilerin zarar görme olasılığını artırır. Şu apaçık ortada ki, eğer bir şey buluttaki verilerinizin bulunduğu çalışma alanını etkilerse, kritik şirket bilgilerinin bundan etkilenme şansı en düşük seviyedeyken, aynı zamanda bu verilere herhangi bir yerden erişebilme olanağınız da en üst seviyededir.

Veri güvenliği her zaman BT yöneticisinin aklında ön plandadır, çünkü gerçek şu ki, kurallar sürekli değişmekte ve burada şirketin itibarı söz konusu.

Gerçek şu ki, son yıllarda bulut bilgi işlem çok daha güvenli bir ortam haline geldi ve bant depolamanın sürdürülmesi ile veriler güvende tutulamazlar. Şirketler veri depolamayı dışarıda tutsalar bile, eğer hâlâ bantlara kaydediyorlarsa, arşivi diğer tehditlere karşı korumak için yüksek seviyeli bir fiziksel güvenlik gerekecektir.

Bu da, kurumlar özellikle maliyetleri düşürmeye odaklanırken onlar için önemli bir finansal yüktür. Verileri banttan buluta aktarmak ve şifreleme ile güvenliğin uygun endüstri süreçlerini izlemek, temel olarak uzun vadede daha iyi bir güvenlik seviyesi sağlar.

Bu, mevzuata uyumu nasıl etkiler?

Mevzuatı düzenlenmiş olan endüstrilerin unutmuş göründüğü başka bir faktör de, teknolojinin sürekli değişiyor olmasıdır. Yani kurumların, bant teknolojisinin mevzuata uyum raporlama sistemlerine uygun olup olmadığına ve yıllar önce banda kaydedilen verileri arşivleme, yedekleme ve geri yükleme yetenekleri ile nasıl ilişkili olduğuna bakmaları gerekir.

Çoğu durumda orijinal bant donanımının zamanı geçer, bu sadece yedekleme için kullanılan bantların artık herhangi bir yedekleme çözümü ile geri yüklenemeyeceği anlamına gelmez, ancak organizasyonlar ilgili makama karşı sorumluluklarını yerine getiremeyebilirler.

Gittikçe büyüyen global dünyamızda, giderek daha fazla şirket, kendi sektörünün, farklı devletlerin veya hissedarların özel gereksinimlerini karşılamak için esnekliğe ihtiyaç duyuyorlar. Gizlilik sorunlarından verileri koruma yasalarına kadar, mevzuata uygun davranmak için organizasyonların izlemesi gereken çok sayıda karmaşık kural var.

Onların da bir zamanı ve yeri vardı, ancak bantlar günlerini doldurdular, bu şirketler rekabetçi ve yenilikçi kalmak istiyorlarsa bunları bırakmak zorundalar. Bulut bilgi işlemin hız kazandığını görüyoruz, depolama da kaçınılmaz olarak oraya geçecektir – sonunda bantlar geçmişte kalacaklar.