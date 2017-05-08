Dev şirketlerle girişimciler bir araya geliyor!

Etohum, Türkiye’de ilk kez kurumsal şirketlerle yenilikçi girişimcileri “Early Customer Demo Day for Brands” etkinliğinde bir araya getiriyor. Deloitte işbirliği ile 23 Mayıs’ta düzenlenecek Demo Day’le, şirketlerin bu girişimlerle erken aşamada işbirliği yaparak iş dünyasında bir adım öne geçmeleri hedefleniyor.



Etohum, Deloitte işbirliği ile düzenleyeceği Early Customer Demo Day for Brands etkinliğiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor ve kurumsal şirketlerle yenilikçi çözümleri olan girişimleri bir araya getiriyor. 23 Mayıs Çarşamba günü Deloitte Maslak’ta düzenlenecek Demo Day’de, kurumsal şirketler ve girişimciler erken aşamada buluşarak ortak fayda elde edecek. Allianz, Aygaz, Hepsiburada, Vestel Ventures, RKT Energy, ING Bank, Opet ve Tofaş gibi şirketler Etohum tarafından seçilmiş girişimleri dinleyecek ve bu girişimlerle erken aşama işbirliği yapma fırsatı elde edecekler.

Demo Day’in girişimcilere olduğu kadar şirketlere de faydası olacağını belirten Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, “Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ile büyük kurumsal şirketlere yetenekli girişimcileri ve onların piyasa sunduğu ürünleri keşfetme fırsatı sunuyoruz. Kurguladığımız bu model sayesinde büyük şirketler de girişimcilik ekosistemine dâhil olacak. Bir yandan pazara ürün sunmuş girişimcileri desteklerken, diğer yandan bu girişimlerle kendi iş süreçlerini geliştirecekler. Girişimciler de ulaşmakta zorlandıkları kurumlara ürünlerini kolaylıkla sunarak satışlarını artırma şansını elde etmiş olacak” dedi.