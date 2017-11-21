DevFest Istanbul 2017 başlıyor!

Yazılım geliştiriciler, öğrenciler ve iş dünyası Google Developer Groups’un düzenlediği DevFest 2017’de bir araya geliyor.

Dünyada 2011, Türkiye’de ise 2013 yılından bu yana Google Developer Group (GDG) tarafından düzenlenen geliştirici konferansının Türkiye ayağı GDG DevFest İstanbul 2017, 26 Kasım 2017’de Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek.

İçeriği her sene daha da gelişen ve genişleyen konferans kapsamında bu sene 5 paralel oturum ve yine paralel olarak işleyecek bir codelab’in yanı sıra gün boyunca ziyaretçilerin GDG ve WTM hakkında ayrıntılı bilgi alabilecekleri farklı buluşmalar gerçekleşecek.

Dev Fest 2017 ayrıca, sektörün Türkiye ve dünyadaki önde gelen oyuncularını temsil eden çok sayıda konuşmacıyı ağırlayacak.