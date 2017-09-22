DevOpsDays yazılım dünyasını buluşturuyor

DevOpsDays yazılım dünyasını buluşturuyor
, 22 Eylül 2017

2009 yılından beri düzenlenen DevOpsDays, 28 Eylül Perşembe günü Türkiye’de ikinci kez gerçekleştirilecek.


Yazılım ve sistem takımlarını farklı bir platformda bir araya getirip, birlikte ve daha verimli çalışmalarını sağlayan, aralarındaki anlık bağımlılıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir felsefe ve yöntem olan DevOps’u geliştirmek için 2009 yılından beri düzenlenen DevOpsDays, 28 Eylül Perşembe günü Türkiye’de ikinci kez gerçekleştirilecek.

Kariyerinin başındaki yazılımcılardan üst düzey yöneticilere kadar sektöre ilgili duyan tüm profesyonelleri hedefleyen DevOpsDays Codeship’ten Laura Frank, Container Solutions’tan Adam Sandor, Kubernetes/ Google’dan Ahmet Alp Balkan, XebiaLabs’den Andreas Prins’in yanı sıra Naeem Sarfraz, Mete Atamel, Tolga Tunca, Hakan Özler gibi etkin konuşmacıları bir araya getiriyor.

Dedeman Bostancı Otel ve Konferans Merkezinde gerçekleştirilecek olan DevOpsDays farklı formatı ile diğer etkinliklerden ayrılıyor. Etkinlik, yazılım alanında yapılacak sunumların yanı sıra konuşmaları ve konuları katılımcılar tarafından belirlenecek çoklu açık alan oturumlarını da içeriyor. Bu şekilde alanda çalışan uzmanlar bir araya gelerek en son teknolojilerle ilgili deneyim ve bilgilerini paylaşırken, ulusal ve uluslararası yenilik ve uygulamaların özgür bir ortamda tartışılması hedefleniyor.

DevOps Turkey tarafından düzenlenen ve ThoughtWorks, Kloia ve VNGRS iş birliği ile gerçekleştirilecek olan DevOpsDays İstanbul 2017’ye ayrıca Xebialabs platin sponsorluk, BKM, iyzico, Deloitte ve Saha Bilgi Teknolojileri gümüş sponsorluk, Milliyet medya sponsorluğu ile destek veriyor.

Kayıt ve bilgi için http://devopsdays.istanbul/ adresinden ulaşılabiliyor.

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Tags: DevOpsDays, Etkinlik, yazılım dünyası

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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