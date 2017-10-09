Dijital dönüşüm, 10 büyük işletmeden 9’unun gündeminde

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işletmelerin gündeminde yer alan dijital dönüşüm, iş yaşamını tamamen değiştirirken Dell EMC Forum 2017’de masaya yatırıldı.

Dell EMC Forum 2017, İstanbul’da sektör profesyonellerinden oluşan, 1000’in üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sinan Dumlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Bertnard LaLanne’nin dijital dönüşümü her yönüyle ele alan sunumuyla devam etti.

Baş döndürücü bir hızda gelişen teknoloji dünyası, dijital dönüşümün temel unsur olacağı yeni bir çağın kapısını aralıyor. Teknoloji günümüzdeki beklentilerimizi tamamen değiştiriyor. Öyle hızlı olmaya alıştık ki akıllı telefonlardan önce 12 saniye olan ortalama dikkat süresi, 8 saniyeye kadar düştü.

Çalışanların da alışkanlıkları değişmeye başladı. Çalışanların yüzde 80’i artık zamanlarının bir kısmını uzaktan çalışarak geçirmek istiyor. Kısa süre sonra çalışanların çoğunun uzaktan çalışması bekleniyor. Ürettiğimiz veri miktarı ise son 2 yılda hiç olmadığı kadar arttı. Öyle ki dünyada yaratılan verinin yüzde 90’ınını sadece son iki yılda ortaya çıkardık. IoT ile bu verinin daha da artmasını bekliyoruz. Artan veri beraberinde veri açıklarını ortaya çıkardı. 2016 yılında bir milyondan fazla kimlik bilgisi veri açıkları nedeniyle ortaya saçıldı.

Bu gelişmeleri yakından takip edebilmenin tek yolu ise dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştirmekten geçiyor. Dell EMC Forum 2017’de konuşan Dell EMC Sistem Mühendisliği Başkan Yardımcısı Bertrand LaLanne, “Dijital dönüşüm günlük hayatımızın içinde yer alırken en fazla iş hayatımızı etkiliyor. Çalışanların yüzde 60’ından fazlası fazla mesai yapmak durumunda kalıyor. Bununla birlikte 3’te 2’si bir şekilde evden de çalışmayı sürdürüyor. 9-5 ofiste vakit geçiren çalışanların sayısı azalıyor. Dışarıdan ve mobil çalışma sistemi arttıkça, çalışanlar da işletmeleri dönüştürüyor” dedi. LaLanne’nin verdiği bilgilere göre,

İnsanların yüzde 44’ü iş ortamının yeterince akıllı olmadığını düşünüyor

Millenials’ın yüzde 42’si teknolojik imkanları iyi olmayan işi bırakacağını belirtiyor

Millenials’ın yüzde 82’si iş seçerken teknolojinin kendilerini etkilediğini dile getiriyor

Millenials’ın yüzde 58’i artırılmış ve sanal gerçeklik gibi teknolojik uygulamaların yer aldığı iş yerlerini tercih edeceğini aktarıyor

“Teknoloji insanları daha üretken yapmanın yanı sıra çalışırken daha mutlu olmalarını da sağlıyor” diyen LaLanne, en son teknolojilerle daha hızlı, daha üretken, daha düşük maliyetlerle ve daha kısa sürede işletmelerin başarılı olmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Dijital dönüşümü tamamlayanlar inovasyona öncülük ediyor

Forum kapsamında CIO’ların dijital dönüşüm yolunda karşılaştıkları sorunları aşmaları için ipuçları bulduklarını belirten Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Dijital dönüşümünü tamamlayan şirketler; yeni projelerde 3 kat önde gidiyor, bütçelerinin yüzde 33 daha fazlasını inovasyona ayırabiliyor, gelir hedeflerini 2 kat daha fazla artırıyor. Türkiye’de dijital dönüşümün adaptasyonuna baktığımızda işletmelerin henüz yolun başında olduğunu görüyoruz. Sevindirici bir gelişme ise işletmelerin yüzde 55’i dijital dönüşümü keşfederken, yüzde 22’si planlamalarına başlamış. Yüzde 9’unun herhangi bir planı olmasa da dijital dönüşüme başlamak üzere olanların oranı yüzde 14.”

Dell EMC’nin ilk yılını geride bırakırken şirketle ilgili bilgiler veren Sinan Dumlu, “2017 yılının ilk yarısında Dell EMC’de iki şirketin ortak müşteri portföyünün de getirdiği avantajla birlikte sunucu, depolama, istemci ve CI çözümlerinde önceki oranları neredeyse ikiye katlayacak gelir artışı yaşandı. Şu anda 180 ülkede 138 bin çalışanla üretim zincirimizi bir araya getirdik. 25’ten fazla üretim noktası, 40’dan fazla dağıtım merkezi, 1800 servis merkezi ile saniyede 2.5 ürün ihracatı gerçekleştiren hale geldik” dedi.