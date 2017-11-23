Dijital dönüşüme başlamayan şirketler rekabette zorlanacak

Türk Ar-Ge şirketi Digital Planet, yeni teknolojilerle iş dünyasına inovatif çözümler üretmeye devam ederken, genç mühendislerle geliştirdiği çözümlerini 2018 yılında 30 farklı ülkeye ihraç etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Dijitalleşme süreçlerinde her şirketin bir stratejisi ve zaman planı olması gerektiğine dikkat çeken Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural, “Dünyanın neresinde faaliyette olursa olsun dijital dönüşüme adım atmayan şirketler rekabette gün geçtikçe daha fazla zorlanacak” dedi.

Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural yaptığı açıklamada, teknoloji ve internetle değişen dünyaya ve yeni ekonomik düzene dikkat çekerek, “Dönem dönem ekonomik dalgalanmalar hem dünyayı hem de ülkemizi etkileyebiliyor. Şirketlerin tasarruf ihtiyacı bu doğrultuda daha da artıyor. Dijital dönüşümün en önemli yanı, getirdiği yüksek verimliliğin, performans artışının yanı sıra büyük ölçüde tasarruf da sağlaması. Şirketler güvenli-güvenilir iş ortağını bularak bunu kolayca yapabiliyor. Dönüşüme adım atmayan şirketler ilerleyen zamanlarda rekabette oldukça zorlanacaklar ve hatta yetişemeyecekler. Bu olumsuz senaryonun talihsiz kahramanı olmak istemeyen şirketlerin hızlı düşünüp hızlı da hareket etmesi gerekiyor. Bu doğrultuda Digital Planet tüm bilgi birikimi ve tecrübesiyle şirketleri yalnız bırakmıyor. Dijital dönüşüm sürecinde şirketlerin güvenilir iş ortağı olarak, inovasyona açık, kendini ve çalıştığı kurumları sürekli yenilemeye yönelik içyapımızla projeleri doğru şekilde yönetiyoruz. Daima yüksek teknolojiyi kuruma özel yaklaşımla sunuyoruz” dedi.

e-Fatura konusunda birçok kurumun hizmet vermeye çalıştığını ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususun, doğru çözümlerin doğru altyapı ile verilmesi gerektiği olduğunu belirten Adnan Vural, “Digital Planet olarak biz ayda 6500’e yakın kuruma hizmet veriyoruz. Şu anda Türkiye’deki kurumsal faturalaşmanın %40’ı, bireysel faturada da %80’i Digital Planet’in sunduğu çözümler üzerinden gerçekleşiyor. Her ay 6 milyonun üzerinde kurumsal e-Fatura işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu noktada uzmanlık ve tecrübe büyük önem taşıyor. e-Fatura alanında aksayan bir altyapı olduğunda kurumlar fatura işleyemez duruma gelebilirler. Bu hem ticari hayatta ciddi risk anlamına gelir hem de kurumların itibarı ve hesap verebilirlikleri açısından sıkıntılara neden olabilir. Bunun için kurumların doğru iş ortağını seçmesi kritik önem taşıyor” dedi.

Digital Planet CEO’su Şerif Beykoz ise, dijitalleşme gündemi kapsamında sektöre yön vermeye devam edeceklerine dikkat çekerek, “e-Dönüşümde şirketin mevcut konumunu koruyup müşteri ve fatura adetlerimizi daha da artırarak birkaç yıl içerisinde 20 bin kurumsal müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. Buna ek olarak Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı fatura platformu olma özelliğimizi katma değerli servislerimizi yeni ürünlerle destekleyerek devam ettireceğiz. Örneğin finansal çözümler platformumuz “Parantez”, mobil ödeme platformumuz “Payall” ve birçok yeni ürünümüz pazarı yönlendirici ve yönetici konumumuzu güçlendirecektir. e-Dönüşüm tarafında da müşteri sayımız ve fatura hacmimiz büyümeye devam ediyor. Sektörün ihtiyaçlarına baktığımızda bugün sunacağımız yeniliklere de ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Türkiye e-Dönüşümün zorlu kısmını tamamladı ve bugün Digital Planet’te biz dönüşümün ötesini, ilerisini konuşuyoruz. Örneğin finansal dünyada yapay zekâ ile desteklenen teknolojiler artık sanal teknolojilere evriliyor. Blokchain, dünyada olduğu gibi bizim de ana gündem konularımız arasında yer alıyor. Blockchain’i ben bir “güven zinciri” olarak tanımlıyorum. Bu güven zincirinin tabanında, ilerleyen dönemde herkes için teknolojik demokratikleşmeden, sosyal adaletten bahsediyor olacağız. Bu teknolojilerin alt yapısıyla hazırlanmış ürünler gelecekte finansal markette yerini alacak, biz de bu sarmalın bir parçası olmak için şimdiden yatırımlar yapıyoruz, Digital Planet’i de artık bir fintech şirketi olarak konumlandırıyoruz. ” şeklinde konuştu.

Türkiye’de e-Dönüşüm sürecinin gelişmesine öncülük ederek; e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv çözümlerinin kurumların hayatına hızlı biçimde girmesinde aktif rol oynayan Digital Planet, e-İrsaliye, e-Makbuz, e-İmza, KEP, e-Bilet, e-Yedekleme ve e-Mutabakat gibi yeni ürünler ile çözüm yelpazesini günün gereksinimlerine uygun olarak geliştirmeye de devam ediyor. “Kişiselleştirilmiş Akıllı Doküman” kavramı altında ilk yüksek sıkıştırmalı dijital doküman arşiv teknolojisini Türkiye ile tanıştıran ve dünyaya ihraç eden Digital Planet, e-Fatura konseptini ülkemizde ilk kez uygulamaya geçiren şirket olma başarısını da göstermişti.