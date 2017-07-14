Dijital Girişim Poltio’ya 1 milyon TL’lik yatırım

Sosyal anket platformu poltio.com, aldığı 1 milyon TL’lik yatırımla yurt dışına açılıyor.

Güncel veya farklı konularda kullanıcılara “toplumun nabzını” tutma yeteneği veren bir platform kurma hayaliyle ortaya çıkan ve 2014 Ağustos ayında kurulan Poltio’da bugüne kadar 110 binin üzerinde soru soruldu ve 150 milyonun üzerinde oy kullanıldı.

Teliasonera Eurasia eski CFO’su Tolga Köktürk’ün ve Karakaya Group yönetiminin melek yatırım sağladığı Poltio, StartersHub’ın liderlik ettiği yeni yatırım turunda MV Holding CEO’su Ebru Dorman, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Onur Topaç, Avrupa Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Balcı, Avrupa Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Balcı, Misli.com Genel Müdürü Barış Tekin, Girişim Türk’ten, toplam 1 Milyon TL’lik yatırım aldı.

2017 Mayıs ayında ingilizce siteyi canlıya alan Poltio.com’un Amerika’daki ilk kullanıcıları soru sorup oy kullanmaya başladı. Global açılımında destek veren iki yeni takım arkadaşıyla New York’taki ekibini de kuran Poltio ortaklarından Vildan Ay, Özge Akçizmeci ve Banu Güler İstanbul’da kalmaya devam ederken, kurucu CEO’su Ahmet Tosun ve CTO’su Güney Gökoğlu Temmuz ayı sonunda Amerika’ya taşınıyor. 2017’deki en büyük hedeflerinin yurt dışına açılmak olduğunu ve bu hedefi gerçekleştirdiklerini söyleyen Poltio’nun Kurucu CEO’su Ahmet Tosun, “Poltio’nun sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kullanılan bir platform olacağına inanıyoruz.” dedi.