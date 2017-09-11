Dijital iş amacınızı açıklama zamanı: Dönüştürmek mi yoksa optimize etmek mi?

Dijital dönüşüm ve dijital işletme optimizasyonu işiniz için ne ifade ediyor? Bir çok CIO ve dijital iş lideri, işletmelerinin dijital işi ne derece ileriye götüreceği konusunda daha kesin olmaları gereken bir aşamadalar.

Dijital iş yolculuğunuz mevcut işletme modelini optimize etmeyi veya yeni iş modelleri ve gelir kaynakları yaratmayı amaçlıyor mu? Diğer bir deyişle, kuruluşunuzun dijital isteğiniz nedir? Bu sorunun cevabı, bir dijital işletme olmak için çalışma alanınızı ve yol haritasını temel olarak değiştirir.

Dijital işletmenin dönüşüm yönleri çokça ilgi görüyor. Herkes, Uber ve Amazon’un olağanüstü büyümesini ve Nesnelerin İnterneti’nin potansiyelinden haberdar. Buna rağmen, çoğu şirket dijital dönüşümü hedeflemiyor, en azından şimdilik. Gartner’ın 2017 CEO anketine göre, işletmelerin yüzde 42’si dönüşüm için değil, mevcut işlerini optimize etmek için dijital teknolojiyi kullanmayı planlıyor. Yüzde 17’sinin ise dijital iş dünyası için hiçbir azmi yok.

Her iki patikada risk taşıyor. Şirket dönüşüm için adımlar atar ve pazar da buna hazır değilse, sonuçlar beklentinin altında kalır. Para kazanılır ancak bu, yatırımın büyüme beklentilerinin karşılamak için yeterli değildir. Pazar ve rakipler dönüşüm sürecindeyken şirket optimizasyona odaklanırsa, bu önemi kaybeder ve asla onlara yetişemeyebilir.

Çoğu zaman, işletmelerin dönüşüm arayışında olduğunu iddia ettiklerini, ancak bu amaçları takip etmek için küçük bir inovasyon ekibine ve bütçeye güvendiklerini görüyoruz.

Seçeneklerinizi düşünüp tartın

CEO’lar ve yönetim kurulları, çoğu zaman dijital iş stratejinin hangi yönde gitmesi gerektiğini CIO’lara ve dijital iş liderlerine danışacaktır. Üç adımda bir öneride bulunabilirsiniz.

1. Dijital amaç için seçenekleri düşünün



İşletmenizin var olan iş modelini optimize edip etmeyeceği ya da yeni iş modelleri ve gelir kaynakları sunması gerekip gerekmediğini göz önünde tutarak başlayın.

Dijital iş dönüşümü, yeni net gelir kaynakları, ürün / hizmetler ve iş modelleri arz etme hevesine sahip. Bir endüstriye bozulma içinde uyum sağlaması gereken işletmeler tarafından ya da kendi endüstrilerini bozmak isteyen öncüler tarafından tercih edilir.

Buna karşın, dijital işletme optimizasyonu, mevcut verimlilik, mevcut akışların daha fazla gelir elde edilmesi ve gelişmiş müşteri deneyimi sayesinde mevcut iş modellerini belirgin bir şekilde geliştirme amacına sahip. Bu da endüstrileri kısa vadede, bozulmadan geçemeyen işletmeler tarafından tercih edilmekte.

2. Endüstrinizdeki dönüşüm zamanına bakın



Bir optimizasyon yaklaşımı öneriyorsanız bile, endüstrideki dijital dönüşüme dikkat etmeniz gerekiyor. Dijital dönüşüm, eski ticari modeli geçersiz kılacak yeni bir paradigma oluşturur. Sonuç olarak bir optimizasyon, bir işletmeyi daha zayıf bir rekabet pozisyonunda bırakabilir. Diğer bir deyişle, optimizasyon yalnızca çok uzun süre çalışır; sonrasında bir sorumluluk haline gelir.

Dijital dünyada, genellikle, yeni bir ürün veya iş modeli yaratmak için ortaya çıkan teknoloji odaklı yeni işletme yetenekleri ortaya çıkarır Endüstriyi bozana kadar büyümeye devam eder. Egemenliğinin en üstünde, yeni ürünler ve iş modelleri üreten daha da yeni bir teknoloji ve iş kombinasyonu ortaya çıkarabilir. Bu, eski modelden gelir alır ve endüstriyi dönüştürür.

Müzik endüstrisi birkaç hızlı dönüşüme uğramış mükemmel bir örnektir. Öte yandan, diğer endüstriler, Airbnb’in rekabet koşullarını değiştirene kadar onlarca yıldır aynı görünen otel endüstrisi gibi uzun süre dönüşüme direndiler.

Bir optimizasyon stratejisi uzun süre çalışabilir, ancak en istikrarlı endüstriler bile bir noktada dönüşüm yapmak zorundadır.İşletmenizi yatırım yapmaya ne zaman çağırmanız gerektiği konusunda karar vermeniz gerekecek.

3. Rekabetçi duruşunuzu düşünün

Endüstrinizin devrilme noktasına geldiği vakti anladığınızda, kendinizi dijital amacınızı seçme pozisyonu içinde bulursunuz. Basit bir seviyede, eğer endüstri eğilmek üzereyse kurum bir dönüşüm yolu benimsemelidir. Eğer değilse, dijital optimizasyon yolunu seçebilir.

Bununla birlikte, endüstri dinamikleri tek belirleyici etken değildir. Seçilen yolu rekabetçi ya da kurumsal kültür profili de belirler. Daha öncü firmalar sıklıkla endüstrinin devrilme noktasından önce bir dijital dönüşüm yolunu seçmeyi tercih ediyorlar – ilk uygulamacı olmayı isterler. Hatta bazıları, endüstrinin geri kalan kısmının öne geçmesine neden olacak bozulma olayını planlıyor.

Sonraki adımlar

Seçtiğiniz dijital amacı yansıtan bir planlama ufku ve yatırım tutumunuzu belirlemek için önemlidir. Bu sorun, özellikle dönüşüm rotasını seçen işletmelerle ilgilidir. Çoğu kez, işletmelerin dönüşüm arayışında olduklarını iddia ettiklerini görüyoruz ancak bu amaçları takip etmek için küçük bir yenilik ekibine ve bütçeye güveniyorlar.

Gerçekten dijital iş dönüşümü takibindeyseniz, yönetici ve yönetim kurulu üyelerine yeni bir vizyona bağılılık göstermelisiniz. Bir dönüşüm yoluna çok uygun işletme değişimi özelliklerini kullanmak ve insanları ve kültürel değişim kritik başarı faktörlerini proaktif olarak yönetmek.