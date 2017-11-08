Dijital teknolojiler İK’yı yeniden yapılandırıyor

Yenibiriş Ürün ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Eren Çamlıkaya, insan kaynaklarında büyük bir dönüşüm yaşandığını, yapay zeka çağında insan kaynaklarının yenilikçi çözümlerle hızlı bir değişim içinde olduğunu vurguladı.

Yenibiriş Ürün ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Eren Çamlıkaya, dijital teknolojilerin iş dünyasını yeniden yapılandırdığını kaydederek, yeni gelişmelere yapay zekanın damgasını vurduğu günümüzün iş dünyasında insan kaynaklarının çok büyük bir değişim içinde olduğunu belirtti.

İstihdam teknolojileri

Gelişen trendlere bağlı olarak istihdam teknolojilerinin baş döndürücü bir şekilde gelişim kaydettiğini belirten Çamlıkaya, “İstihdam teknolojileri 2000’li yılların başında ilan siteleriyle başladı. 2005-2010’larda yurtdışında çok fazla ilan oluştuğu için bu kez toplayıcılar devreye girdi. Birçok mecrada yer alan ilanlar tek bir yerde sunulmaya başladı. Türkiye’ye baktığımızda ilan siteleri hala devam ediyor. 2015 yılından itibaren ise çok farklı ürünler ortaya çıktı. Değişimin hızı inanılmaz. Özellikle kullanıcı içeriklerinde adaylar hakkında firmalara yönelik müthiş gelişmeler söz konusu. Diğer yandan sosyal ağlar büyük bir açılım sağladı. Bu alanda 2010’lu yıllardan bu yana belirleyici olan Linkedln oldu. İnsan kaynaklarına dahi gitmeden bazı personel ihtiyaçlarında Linkedln üzerinden kolaylıkla ulaşmak mümkün oldu” değerlendirmesini yaptı.

Geleceğin organizasyonları

Yurtdışında çok farklı uygulamaların olduğunu ve gelişimin hızlı yaşandığını ifade eden Çamlıkaya, Türkiye’nin ise bu trendlerin çok gerisinde kaldığına dikkat çekti. Trendlerin gerisinde kalmanın sadece insan kaynaklarının değil, şirketlerin sonu anlamına geleceğini ifade eden Çamlıkaya, iki önemli trend yaşandığını, bunlardan ilkinin “geleceğin organizasyonları” olduğunu söyledi. Organizasyon yapıları ve kurum kültürlerinin çok hızlı değiştiğini kaydeden Çamlıkaya, geleceğin organizasyonlarında anahtar kelimelerin hız, çeviklik, takım gücü, adaptasyon, sorumluluk ve hesap verebilirlik olduğunu belirtti. Çamlıkaya, hız ve çevikliğin çevresel gelişmelere yanıt verebilme yeteneği, takım gücünün verimli yeni çalışma ortamı, adaptasyonun değişimlere hızlı cevap verebilme, sorumluluğun dikey hiyerarşiden yatay hiyerarşiye geçiş ve takımlara daha fazla sorumluluk verme, hesap verebilirliğin ise sorumlulukla birlikte değerlendirilmesi gereken bir faktör olduğunun altını çizdi. Geleceğin organizasyonu olabilmek için değişimin hızını kabullenmek gerektiğini belirten Çamlıkaya, kaotik düzenle baş edebilmek için farklı yeteneklerin edinilmesi ve bu yeteneklerin tüm çalışanlara yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Reklamcılık yapay zekada

Türkiye’de birçok firmanın başvuru azlığından yakındığını belirten Çamlıkaya, şunları kaydetti: “Başvuru azlığının en temel nedeni adayların artık sadece ilan sitelerinde değil, her yerde olmaları, sosyal medyada vb. yer almalarından kaynaklanıyor. Adayların ise en büyük şikayetlerinin başvurmalarına rağmen cevap almamaları. Bunun çözümü programatik reklamcılıktır. Gazete modeli artık çok eskidi. Reklamcılık artık yapay zekaya emanet. Sitelerde saniyeler içinde reklam alanları satılıyor. Bunları artık insan kaynaklarının yönetmesi gerekiyor. Aday çekmek için farklı mecralara reklam verilmesi gündemde. 2019’da ise ABD’de görüntülü reklamcılığın %83,6 olacağı ve bunun %80’inin mobil uygulamalarda yer alacağı biliniyor. Başvuru ilişki yönetimi artık sadece bir CV bankası değil. Dijital işveren markanızı yönetimi açısından çok önemli.”