Dijitalleşmenin yolu insana yatırımdan geçiyor

Korn Ferry 14 ülkede, 5 ana sektör üzerinden detaylı araştırmalarla oluşturduğu Dijital Sürdürülebilirlik Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Araştırma sonuçları, şirketlerin liderlerin teknoloji odaklı hareket ettiklerini ancak sürdürülebilir dijitalleşmenin “olmazsa olmaz”ının insan olduğunu ortaya koydu. Korn Ferry, sürdürülebilir bir dijital dönüşümün en az teknoloji kadar, şirket kültürü, yönetim anlayışı ve çalışanların da dönüşümü ile mümkün olduğuna dikkat çekti.

Yaygın kullanımı ile Sanayi 4.0 ya da dijitalleşme endüstriyi sil baştan değiştiriyor. Bu anlamda günümüzde ülkelerin, şirketlerin en temel gündemini oluşturuyor. Şirketler, liderler dijital dönüşümün teknoloji ve buna bağlı yeni sistem yaratma boyutuna yoğunlaşmış durumda. Ancak global insan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn Ferry, dijital dönüşümü ölçümlemek ve şirketlere yol göstermek amacıyla 14 ülkede kapsamlı bir araştırmanın sonucunda oluşturduğu “Dijital Sürdürülebilirlik Endeksi” sadece teknolojiye odaklanarak sürdürülebilir dijital dönüşümün mümkün olmayacağını ortaya koydu. Yönetim ve organizasyon anlamında dijital sürdürülebilirliğin olmazsa olmazı olan Çeviklik, Bağlantı Kurabilirlik, Disiplin ve Odaklanma, Yetki Verme ve Uyum, Açıklık ve Şeffaflık’tan oluşan beş kriter üzerinden kapsamlı araştırma ile oluşturulan Dijital Sürdürülebilirlik Endeksi sonuçlarına göre, sürdürülebilir dijital dönüşümün yolunun en az teknoloji ve buna bağlı sistem kadar şirket kültürü kadar yönetim anlayışı ve çalışanların da dönüşümünden geçiyor.

Dijitalleşme için sadece teknoloji yeterli değil

Korn Ferry olarak dijital sürdürülebilirliği; şirketlerin dijital ekonominin sürekli değişen dinamiklerine ayak uydurma, adapte olma yetkinliği olarak tanımladıklarını vurgulayan Korn Ferry Endüstri Sektörü Kıdemli Direktörü İlkay Çamurdan, Korn Ferry Dijital Sürdürülebilirlik Endeksi’ni şirketlerin dijital ekonomiye sürekli uyum gösterme ve başarı kabiliyetlerini ölçerek, yol gösterme amacıyla oluşturduklarının altını çizdi. Dijital Sürdürülebilirlik Endeksi araştırmasının dijitalleşmenin sadece dijital teknolojileri getirmekle sağlanamadığını ortaya koyduğuna dikkat çeken Çamurdan, “Sürdürülebilir bir dijitalleşme için teknolojik değişimin yanı sıra şirketleri dijitale göre organize etmek, yönetmek ve çalışanları da bu dönüşüm etrafında toplayarak, motive etmek gerekiyor. Yani dijital dönüşüm için teknoloji yeterli değil, insan yönetimi bu işin en önemli kısmını oluşturuyor. Başka bir ifadeyle dijital dönüşümün yolu yönetim anlayışı ve çalışanın dönüşümünden geçiyor” dedi.

Kurumların dijital sürdürülebilirlik anlamında olgunluğa erişmesi için doğru stratejileri hayata geçirmeleri, düzenlemelere ve makroekonomiye ilişkin sorunların üstesinden gelmeleri gerektiğine dikkat çeken Çamurdan, “Ancak bugün dijital olgunluğa ulaşmak yeterli değil. Yeni ekonomi, sürekli yenilenen değişim üzerine kurulu şirketler talep ediyor. Yeni ürünlerin, hizmetlerin ve markaların piyasaya ışık hızında girdiği bir ortamda liderler, dönüşümün sadece bir defalığına değil, sürekli olarak gerçekleşmesi gerektiğini görmelidir. Bu anlamda geleneksel ücretlendirme sistemleri, statik ekipler, hiyerarşi gibi kavramlar son bulmak zorunda. Organizasyonel performansın devamı için çok daha esnek ve yeni dinamiklere cevap veren bir iş modeli kurmak ve buna göre de insan kaynağı oluşturmak gerekiyor” dedi. Çamurdan, Türk şirketlerinin dijital sürdürülebilirlikte etkin olmak ve bu süreçte yerel ve global pazarda rekabette öne geçmek için teknolojik dönüşüm kadar ticari operasyonlarının insani yönünü geliştirmeye de odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Dijitalleşmenin lideri ABD şirketleri

Global insan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn Ferry, dijital dönüşümü ölçümlemek ve şirketlere yol göstermek amacıyla 14 ülkede kapsamlı bir araştırmanın sonucunda oluşturduğu “Dijital Sürdürülebilirlik Endeksi”ni açıkladı. Şirket kültürü, yönetim anlayışı ve organizasyonel anlamda şirketlerin dijital sürdürülebilirliğini ortaya koyan Korn Ferry Dijital Sürdürülebilirlik Endeksi’nde ABD şirketleri dijital sürdürülebilirlikte birinci sırada yer alırken, İngiltere ikinci, Hollanda üçüncü, Türk şirketleri ise son sırada yer aldı. Yönetim ve organizasyon anlamında dijital sürdürülebilirliğin olmazsa olmazı olan Çeviklik, Bağlantı Kurabilirlik, Disiplin ve Odaklanma, Yetki Verme ve Uyum, Açıklık ve Şeffaflık’tan oluşan beş kriter üzerinden yapılan şirket sıralamasında, Avusturya’nın dördüncü, dijitalleşme konusunda güçlü söylemleri ile uluslararası gündemde yer alan Almanya ise beşinci sırada yer aldı.

Türk şirketleri uyum sağlama potansiyel ile dikkat çekiyor

İşletmelerin sürekli uyum sağlamaya ve uzun süreli başarı elde etmeye ne derece hazır olduğunu ortaya koyan Dijital Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan 14 ülke arasında genel ortalamada en son sırada yer alan Türk şirketleri, Bağlantı Kurabilirlik, Disiplin ve Odaklanma, Yetki Verme ve Uyum kategorilerinde de yine liste sonunda bulunuyor. Açıklık ve Şeffaflık kriterinde 11’inci sırada yer alan Türkiye’nin Çeviklik kriterine göre yapılan sıralamada, sekizinci sırada yer alması ise geleceğe ilişkin önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Bu da, pazar ve ortam değişikliklerine uyum sağlama, karar alma ve uygulamaya koyma anlamında Türkiye’nin potansiyeline dikkat çekiyor.

En dijital sektör Finans

Korn Ferry Dijital Sürdürülebilirlik Endeksi sektörel anlamda da ilginç sonuçlar ortaya koydu. Temel beş sektörün mercek altına alındığı sektörel sıralamada, finans hizmetleri birinci sırada yer aldı. Finans şirketlerinin Çeviklik dışında tüm kriterlerde aldığı yüksek puanlarla temel beş sektör içerisinde liderliği aldı. Teknoloji sektörünün ikinci olduğu sıralamada, sağlık sektörü üçüncü, sanayi dördüncü, perakende sektörü ise beşinci oldu.

Endeks 14 ülkeden 5 sektör üzerinden oluşturuldu

Korn Ferry’nin Dijital Sürdürülebilirlik Endeksi (DSI), Korn Ferry Institute ve Oxford Analytica tarafından tasarlanıp, ekonomik modellemeyle oluşturuldu. Devam eden ve büyük öneme sahip dijital değişim bağlamında dönüşümü yeniden tanımlayan bu araştırma, dijital sürdürülebilirliği (bir kurumun dijital ekonomide sürekli uyum sağlama ve büyüme yeteneği) bugün ve gelecekte finansal başarı için kritik bir itici güç olarak görüyor. Çalışmada, dijital sürdürülebilirliğin niceliğini belirlemek adına özel Korn Ferry verileri ve herkese açık mevcut veriler bir araya getirildi. Çalışma, dijital sürdürülebilirliği tetikleyen beş boyut kapsamında 14 ülke ve beş sektör genelinde 362 şirketi kıyaslıyor. Her bir sektör ve ülke, 100 üzerinden aldığı DSI puanına göre sıralandı. Bu puan, her bir boyutta dijital sürdürülebilirliği ve performansı yansıtıyor.

Korn Ferry Dijital Sürdürülebilirlik Endeksi şirketlere göre ülke sıralaması

Ülke Puan (100 üzerinden)

ABD 89

Birleşik Krallık 86

Hollanda 79

Avustralya 75

Almanya 74

Fransa 55

Orta Doğu 50

Japonya 42

Hindistan 38

Rusya 37

Çin 30

Meksika 26

Brezilya 22

Türkiye 16

Korn Ferry Dijital Sürdürülebilirlik Endeksi sektörel sıralama

Sektör Puan (100 üzerinden)

Finans 73

Teknoloji 44

Yaşam Bilimleri & Sağlık 42

Sinai Ürünler (Endüstri) 32

Tüketici 22