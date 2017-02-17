Dikkat! 2017 fidye yazılımlarının yılı olabilir!

2017 yılı siber suçluların şirketlerden milyonlarca dolar isteyebileceği bir yıl olabilir.

Önde gelen güvenlik firmalarından biri olan Sophos’un CEO’su Kris Hagerman, 2017 yılında şirketlerden tamamen kapatana kadar fidye isteneceği bir yıl olmasından endişe duyuyor. 2016’da fidye yazılımı (ransomware) öngörülenin bile üstünde hızlı şekilde yayıldı. Ortalama bir ev internet kullanıcısından büyük kurumlara ve kuruluşlara kadar bu tehdit etkili oldu. Bu yıl fidye yazılımı yine büyük bir tehdit olacak ve fidye yazılımları daha fazla kuruluşa ulaşabilmek için daha da gelişecek.

Genel terimlerle, fidye yazılım kötü niyetli yazılımlar kategorisinde bulunan ve belli bir miktar para ödemeden bilgisayara erişiminizi engelleyen bir yazılımdır. Bu para miktarı genellikle onlarca dolardan milyonlarca dolara kadar değişebilir.

Bu sorun bireysel kullanıcıları hedef alan küçük ölçekli şekilde başlarken şimdi ise daha fazla alana yayılarak artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Los Angeles’ta bir hastane sistemlerinin kilidini açtırmak için 17 bin dolar ödemeyi kabul etti ve Ekim ayında yayınlanan bir raporda 2016 yılında açılan fidye yazılım davaları bir önceki yıla göre dört kat arttığını ortaya koydu. Sophos CEO’su Kris Hagerman ise bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu düşünüyor.

Hagerman, San Francisco’da RSA güvenlik konferansında verdiği bir röportajda “Bir bankanın hedef alabileceklerini hayal edemezdiniz ve bankaya 10 milyon dolar vermedikleri takdirde dosyalarını sileceklerini söylediler” dedi.

“Bu durum, bir kuruluşu yok etme noktasına getirebilir. Yedeklemelerinde güncel olmayan ve bu durumla mücadele etmek için güvenliği kapsamlı bir yaklaşımla ele almayan çok sayıda organizasyon bulunuyor” diyor Hagerman.

Hagerman ayrıca yasaların siber suçlara karşı sınırlar ötesinde kimlik tespiti ve takip etme problemleri nedeniyle sınırlı bir etkisinin olduğunu söyledi.