Dilediğin yerde kumanda sende: All-in-One Media Keyboard

Microsoft’un kablosuz klavye çözümü All-in-One Media Keyboard hem bilgisayar hem televizyon ile uyumlu. Klavye su geçirmeme ve darbelere dayanıklılık gibi özellikleriyle en zor şartlar altında bile çalışabiliyor.

Microsoft, çoklu dokunmatik desteği bulunan izleme paneli, tam boyutlu tuş takımı ve kablosuz bağlantı özelliği ile All-in-One Media Keyboard, salonda medya keyfi vaat ediyor. Türkçe karakter desteği bulunan tam boyutlu Q dizilimine sahip olan klavye, çoklu dokunma özelliğine sahip olan izleme paneli sayesinde ekranda tıklama, arama ya da imleç hareket ettirme gibi işlemleri yapabiliyor. Bu panel aynı zamanda ekrandaki fotoğraflara yakınlaştırma ve uzaklaştırma gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlıyor.

Bilgisayar, televizyon ve oyun konsolları ile uyumlu

Tuş aralığı ve yumuşaklığı ile konforlu bir deneyim sunan klavye, bilgisayar desteğinin yanısıra uyumlu televizyonlarla da birlikte kullanılabiliyor. Klavye, USB HID desteği sunan akıllı televizyon ve oyun konsolu gibi cihazlarla da uyum sağlıyor. Bu sayede akıllı televizyondan internete girmek, konsolda klavye keyfi yaşanabiliyor.

Suya ve darbeye dayanıklı

Sağlam bir gövde tasarımına sahip olan klavye üzerine oturma ya da düşme gibi durumlardan etkilenmiyor. Klavyenin bir diğer özelliği ise sıvı dökülmesine karşı dayanıklı olması. Bu sayede All-in-One Media Keyboard silinebiliyor ve üzerine dökülen sıvılar klavyeye zarar vermiyor.

Özelleştirilebilir medya kısayolları

Klavye üzerinde bulunan medya kısayolları sayesinde sık kullanılan uygulamalara tek tuşla erişim sağlanabiliyor. Bu kısayollar müzik, fotoğraf ya da video gibi dosyaları hızlı bir erişim imkanı sunuyor. Ek olarak klavyedeki bulunan ses denetim tuşları ile ses seviyesini artırıp azaltmak çok kolay hale geliyor.