Doğalgaz güvenliğinde robot teknolojisi kullanılacak

İGDAŞ, doğalgaz dağıtım boru hatlarında çelik boruların muayenesini gerçekleştirecek yeni bir robot geliştirmek için önemli bir projenin startını verdi. BIDR adı verilen akıllı robot projesi 2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek INGAS 2017’de tanıtılacak.

Doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ mühendisleri, doğalgaz dağıtım boru hatlarında çelik boruların güvenliğini tehlikeye atabilecek bozulmaların önceden tespiti ve gerekli uyarıları yapabilecek akıllı bir robot üretmek için proje başlattı. İGDAŞ ve TÜBİTAK’ın üzerinde çalıştığı Boru İçi Denetleme Robotu (BIDR) ile doğalgaz hatlarında oluşabilecek bir kazanın da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Dünya doğalgaz devlerini İstanbul’da buluşturacak olan 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı (INGAS 2017) için kısa bir süre kaldı. 2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte İGDAŞ hazırladığı birbirinden farklı projelerle dikkat çekecek. İGDAŞ ve TÜBİTAK’ın üzerinde çalıştığı akıllı robot, hat içinde bakıma ihtiyacı olan yerleri tespit ederek gerekli müdahalenin yapılması için yetkililere haber verecek. BIDR bu anlamda ilk yerli sistem olma özelliği taşıyacak. Fuarda ayrıca kombilerin elektrik kesintisi durumunda çalışmasını devam ettirecek sistem, doğalgaz basınç düşürme istasyonlarından enerji geri kazanımı projesi, doğalgaz kokulandırıcı madde üretimi projesi, vana odası otomasyon sistemi, optik sayaç okuma sistemi, özel gaz kesme aparatı gibi projeler de sektör ve sektör temsilcileriyle buluşacak.

INGAS 2017’ye kimler katılacak?

İGDAŞ, 2-3 Kasım’da 20 farklı ülkeden 5 binin üzerinde katılımcıyı INGAS 2017’de ağırlayacak. Doğalgazın geleceğinin konuşulacağı dev organizasyona dünya doğalgaz sektörünün en büyük firmaları katılacak. INGAS 2017’de ayrıca sektördeki son gelişmeler de masaya yatırılacak. INGAS 2017’ye Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, İran, Irak, Rusya, Çin, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Nijerya, İngiltere, A.B.D., Almanya, İtalya ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu yirmi farklı ülkeden katılım bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın da katılımının beklendiği INGAS 2017’nin kongre ayağına ise görüş ve düşünceleriyle sektöre küresel ölçekte yön veren konuşmacılar damga vuracak.

Konuşmacılar arasında öne çıkan isimler şöyle:

• Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Saroviç,

• Ürdün Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Sekreteri Amani Al Azzam,

• Uluslararası Gaz Birliği Başkanı David Carrol,

• Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Genel Sekreteri Ahmad Al-Zubi,

• SVB Uluslararası Enerji Başkanı Sara Vakhshouri,

• Avrupa Gaz Araştırmaları Merkezi Başkanı Isabella Moretti,

• Indrapastha Gas Limited (IGL) Ölçüm İşleri Başkanı Sushil Kumar,

• EWE Turkey Holding Genel Müdürü ve Yön. Kur. Üyesi Dr. Frank Quante

• Azerbaycan Stratejik Araştırma Merkezi Araştırma Görevlisi Gulmira Rzayeva

• E.ON Metering Yönetici Direktör Werner Webing

Ayrıca INGAS 2017’nin kongre ayağında Türkiye’den sektörün önemli isimleri EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ömer Cihad Vardan ve GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan konuşmacı olarak yer alacak.