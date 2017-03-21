Dokunmatik ekranlı yeni nesil Xerox’lar Türkiye’de

Xerox’un yeni çok fonksiyonlu ofis ürünleri Xerox VersaLink C405 ve B405 kullanıcılarına sıra dışı bir çalışma deneyimi vaat ediyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, küçük ve orta ölçekli ofislere yönelik çok fonksiyonlu yeni ofis cihazları Xerox VersaLink C405 ve B405’i Türkiye’de kullanıma sunuyor. Yeni nesil Xerox ofis ürünleri, neredeyse küçük bir tablet cihazı büyüklüğündeki dokunmatik ekranları ile ofisten bağımsız mobil çalışmayı destekliyor, tablet ve akıllı telefonlarla uzaktan iletişim kuruyor. Kablosuz baskı, dosya transferi, harici belleğe veya buluta tarama, harici bellekten ve buluttan baskı, faks, kağıttan e-posta gönderimi, NFC gibi son teknoloji özellikleriyle ofislerin verimliliğini ve iş yapma hızını hiç olmadığı kadar artırıyor.

Xerox VersaLink C405 ve B405’in üretkenliği artıracak ve daha verimli çalışmayı sağlayacak diğer temel özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

600x600x8 (C405) ve 1200×1200(B405) dpi çözünürlüğünde, dakikada 35 sayfa renkli, 45 sayfa siyah beyaz baskı hızı

Dakikada 20 sayfa renkli tarama ve 38 sayfa simplex siyah-beyaz tarama (C405); Dakikada 28 sayfa renkli tarama ve 53 sayfa simplex siyah-beyaz tarama (B405)

700 sayfalık kağıt kapasitesi ve ekstra 550 sayfa kağıt eklemeyi sağlayan opsiyonel ikinci kağıt tepsisi

E-postaya tarama, buluttan veya USB bellekten baskı imkanı

Dokümanları kolaylıkla DropBox, Google Drive ve Microsoft OneDrive gibi popüler bulut platformlarına gönderme

İstenmeyen kullanıcıların erişimini engelleyen, hassas dokümanların güvenliğini sağlayan son teknoloji güvenlik yazılımları

Xerox Apps Gallery ile ofise özel iş süreç kurgusu

Xerox VersaLink C405 ve B405, tablet benzeri dokunmatik ekranlı arayüzü ile kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Tarama ön izlemesi yapma, kolayca doküman düzenleme ve iş akışlarını tamamen kişiselleştirme imkanı sunan geniş dokunmatik ekranı ile ofisler iş süreçlerini daha verimli ve kolay yönetebiliyor. Kullanıcıların çeşitli Xerox ve iş ortağı uygulamalarına kolayca erişebilmesi için ofis cihazının kullanıcı arayüzüne önceden yüklenmiş olarak gelen Xerox Uygulama Galerisi (Xerox App Gallery) sayesinde kullanıcılar istediği uygulamayı cihazlarına yükleyebiliyor ya da kendi uygulamalarını, iş süreçlerini sistem hafızasına yükleyip, dokunmatik ekran üzerinden yönetebiliyor.

Her an ve her yerden güvenli baskı imkanı

Xerox VersaLink C405 ürününün Wi-Fi Direct ve Yakın Alan İletişimi özellikleri ile akıllı telefon ve tablet cihazlar üzerinden istenilen yer ve zamanda güvenli ve doğrudan baskı alımı yapılabiliyor. Apple AirPrint, Google Cloud Print, Xerox Print Service Plug-In for Android ve Mopria özellikleri ise farklı marka mobil cihazlardan sorunsuz baskı alımı sağlıyor.

Temel fark biri renkli biri siyah beyaz

Renkli baskı almak isteyen ofislere Xerox VersaLink C405; siyah beyaz baskı almak isteyen ofisler için Xerox VersaLink B405 modeli sunuluyor. Diğer tüm özellikleri hemen hemen benzer olan bu iki yeni Xerox ürünü ofis iş süreçlerine ve iş akışlarına göre kurgulanabiliyor. Hızlı, kesintisiz ve yeni nesil akıllı cihazlar ve mobil çalışma biçimleriyle uyumlu çalışmak isteyen ofisler için geliştirilen Xerox VersaLink C405 ve B405, rekabette farklılaşmak ve bir adım öne çıkmak isteyen işletmelerin ihtiyaçlarına sıra dışı çözümler sunuyor.

Yüksek kalitede renkli baskı

Xerox VersaLink C405’in Pantone onaylı katı renk simülasyonları, baskı hızından taviz vermeden, tanımlı olmayan spot renkleri bile göz alıcı bir renk kalitesiyle basıyor. Bu sayede renkli şirket logoları içeren antetli kağıt gibi önemli dokümanlar basılırken, tutarlı ve istenilen çıktı alınabiliyor. Ürünün içinde bulunan bir diğer yazılım Adobe PostScript 3 ise dokümanların en üst düzeyde parlaklık ve en doğru renk ve grafik ile yazdırılmasına imkan veriyor.

Tüm güncel Microsoft ve Mac sürümleri ile uyumlu olan Xerox VersaLink C405 ve B405, standart iki yıl Xerox güvencesi ile yetkili Xerox iş ortakları üzerinden kişi ve kuruluşların kullanımına sunuluyor.