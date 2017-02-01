Dolandırıcılıktan korunmak için dikkat etmeniz gerekenler

Sahtecilik veya dolandırıcılık anlamına gelen “fraud”, e-ticaret sektörünün büyümesine paralel olarak artış gösteriyor, şüphesiz ekonomik alandaki gelişmeler de fraud hacimlerinin artmasına olumsuz etki yapıyor.

Çoğunlukla finansal ve itibari kayba yol açan, adli soruşturmaya konu olabilen “fraud” ödeme sistemleri alanında ise başkalarına ait kredi ya da banka kartı ile herhangi bir işyeri ya da ATM’den işlem yaparak haksız kazanç sağlamak, bu sayede gerçek kart hamili, işyeri ya da bankayı zarara uğratmak anlamına geliyor.

2016 yılında Türkiye’nin e-ticaret sektöründe 56 milyon liralık dolandırıcılık girişimini engelleyen PayU, yüzde 100’e yaklaşan yakalama oranı ile hem müşterileri hem de işyerlerini korumaya devam ediyor. PayU modern teknolojileri sayesinde 2016 yılında Türkiye’nin e-ticaret sektöründe kendi sistemleri üzerinden yapılan işlemlerde, 56 milyon liralık dolandırıcılık (fraud) girişimini engelleyerek 1.230 işyeri ve 33 bin 896 müşteriyi dolandırılmaktan kurtardı. Sene içinde tek seferde gerçekleştirilmeye çalışılan en yüksek tutarlı dolandırıcılık girişimi ise 64 bin 527 TL oldu.

2016 yılında elektronik sektörü dolandırıcılık girişimlerinin en fazla yaşandığı sektör olmaya devam ederken onu sırası ile “katalog” kategorisi içerisinde değerlendirilen çok amaçlı ürün satan mağazalar ve ardından turizm, giyim, kuyum, aksesuar ve kırtasiye sektörleri takip etti. Bazı müşteri ve işyerlerinin birden fazla “fraud” girişimine uğraması da PayU’nun yayınladığı verilerden öne çıkan bir diğer önemli nokta oldu.

Dolandırıcılık işlemleri en çok gece gerçekleşiyor!

Yine PayU’dan yapılan açıklamada mobil ve masaüstü üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık girişimleri karşılaştırıldığında masaüstü yüzde 80 oranla dolandırıcılık girişimlerinin en çok yapıldığı platform oldu. En yüksek risk grubu altında ise cep telefonu, elektronik eşya, kuyum, uçak bileti gibi hızlı nakde dönüştürülebilen, “yükte hafif pahada ağır” ürünler satan işyerleri bulunuyor.

Şirkete göre yeni ürün lansmanları ile birlikte ya da kampanya dönemlerinde, örneğin Black Friday gibi özel dönemlerde, Arife Günü gibi tatil öncelerinde, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası öncesinde dolandırıcılık girişimleri yüzde 30’a yakın bir artış gösteriyor. Gün içerisinde ise en çok 21.00 – 00.00 ve daha sonra 17.00 – 20.00 saatleri arasında bu tür girişimlerin yoğunluğu artıyor. PayU’nun verilerine göre gün içinde 07.00 saati 456 fraud girişimi ile en az girişimin yaşandığı saat olurken saat 23.00 ise 3 bin 763 fraud girişimi ile fraud girişimlerinin en yoğun görüldüğü saat olarak zirvede yer alıyor.

Dolandırıcılıktan korunmak için dikkat etmeniz gerekenler

Öte yandan PayU, işyerleri ve kart sahiplerinin fraud konusunda dikkat etmesi gereken hususlara da açıklamasında yer verdi:

Kart sahipleri

Kart bilgilerini kimse ile paylaşmamalıdır.

Fiyatın ürün ile karşılaştırıldığında mantıksız olduğu senaryolar için sipariş vermemelidir. (Örn. 4.000 TL’lik bir telefonun 2.000 TL’ye satılması)

E-posta adresine gönderilen, kaynağı belirsiz linkler üzerinden işlem yapmamalı, kart bilgilerini paylaşmamalıdır.

Kartından gerçekleşmiş olan işlemleri düzenli olarak takip etmelidir.

İşyerleri