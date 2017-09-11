Huawei’nin Dönüşümlü CEO’su Guo Ping, “Tahminlerimize göre dünyada gelecekte beş büyük bulut olacak. Huawei olarak, bu beş buluttan birini inşa etmek için ortaklarımızla birlikte çalışacağız. Gerekli teknolojimiz var ve nasıl yapılacağını biliyoruz.” dedi.

HUAWEI CONNECT 2017, Şangay Yeni Uluslararası Fuar Merkezi’nde açıldı. Sayısal teknolojinin ne yönde geliştiğini keşfetmek, yeni fırsatları paylaşmak, endüstride sayısallaşmayı sürdürmek ve yeni büyüme yolları bulmak için 150’den fazla ülke ve bölgeden toplam 20.000’den fazla bilgi ve iletişim sektörü lideri ve uzmanı bir araya geldi. Huawei etkinlikte, gelecekte yaratılacağını öngördüğü beş büyük dünya bulutundan birini inşa etme vizyonunu paylaştı.

Bu yılki etkinliğin teması, geçen yılki etkinlikte ilk kez kamuoyuyla paylaşılan Huawei bulut stratejisinin pratikte uygulanmasına odaklanan ‘Bulutla Büyüme’. Bu başlık altındaki konular bulut çağında iş, teknoloji ve ekosistem stratejilerini içeriyor.

“Bulut DNA’sına bakış”

Huawei’nin Dönüşümlü CEO’su Guo Ping, etkinliği ‘Bulut ile Büyüme: Akıllı Bir Dünya Kurma’ başlıklı bir açılış konuşmasıyla başlattı. Ping konuşmasında “Bulut, akıllı dünyanın mihenk taşlarından biridir” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplum sayısal teknoloji gelişiminde somut bir Matthew etkisi yaşıyor. Bunun sonucunda farklı ölçeklerdeki ekonomilerin yatırımlarında olduğu gibi dünyanın her yerinde bulutlar da bir araya gelmeye başlayacak – giderek daha merkezi hale gelecektir. Tahminlerimize göre dünyada gelecekte beş büyük bulut olacak. Huawei olarak, bu beş buluttan birini inşa etmek için ortaklarımızla birlikte çalışacağız. Gerekli teknolojimiz var ve nasıl yapılacağını biliyoruz.”

Guo Ping konuşmasında, Huawei’nin kamusal bulut alanında stratejik yatırımlar yaptığını açıkladı ve uzun vadeli kamusal bulut hizmetleri sağlayacağına dair müşterilerine ve iş ortaklarına güvence verdi. Şirket kendine ait ve ortaklarla birlikte oluşturduğu bulutlara dayalı bir küresel bulut ağı inşa edecek. Guo, Huawei’nin stratejisini, yolcular dünyada nereye gitmek isterlerse onları oraya taşıyan SkyTeam, Star Alliance ve Oneworld gibi dünyanın önde gelen üç havayolu ittifakına benzetiyor. Guo, Huawei Cloud’un kullanıcılarına dünyanın kapılarını açacağını söyledi.

Huawei’nin bulut iş modelini açıklamaya devam eden Guo, Huawei’nin veriden değil teknoloji ve hizmetlerden gelir elde edeceğini vurguladı. Guo,”Huawei’nin Bulut DNA’sı, teknoloji, güvenlik, hizmetler ve ortak başarının eşsiz bir bileşimiyle üretildi” dedi.

Huawei’nin “Bulut DNA’sı” açıklandı:

Huawei, hizmet iyileştirmeleri ve yenilikler konusunda müşteri talebini karşılamak için büyük veri ve yapay zeka gibi alanlarda yeni olanaklar geliştirirken 30 yıllık Ar-Ge deneyimine dayanarak bulut platformlarına ciddi yatırımlar yapmaya karar verdi.

Huawei’nin Bulut DNA’sının ikinci unsuru güvenliktir. Huawei, bulut güvenliğinde karşılaşılan sorunları etkili bir şekilde gideren uçtan uca güvenlik çözümleri (yonga setlerinden servislere kadar) sunuyor. Huawei’nin bütünlüklü çözümleri, herhangi bir bağımsız BT sisteminin başaramayacağı bir güvenlik seviyesi sağlıyor.

Üçüncü unsur ise hizmet olarak öne çıkıyor. Bulutta doğan şirketlerin aksine, Huawei bulutla büyüdü. Şirketin kendi BT mimarisi son derece karmaşıkken, bu nedenle büyük küresel şirketlerin ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlayacak ve hükümetlerin ve büyük işletmelerin sayısallaşmasına yardımcı olacak konumda yer alıyor.

Paylaşılan başarı, Huawei’nin Bulut DNA’sının son unsuru. Huawei geçen yıl düzenlenen etkinlikte, vizyonunu sağlam ve farklı bir ekosistem geliştirmeye yardımcı olacak şekilde oluşturdu. Guo, o dönemde Huawei’nin bu ekosistemin sadece yüzde 1’ini tek başına oluşturmayı hedeflediğini açıklamıştı. Geri kalan yüzde 99 için, Huawei ortaklarıyla birlikte ürünlerini 172 ülke ve bölgeye götürerek birlikte ticari başarı elde edecek.

Guo, konuşmasını, hükümetlerin ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen ve özellikle de dünya genelinde çeşitli başarı öykülerini de içeren Huawei’nin hibrit bulut çözümleri hakkındaki detaylarla sonlandırdı. Mimari açıdan bakıldığında Huawei Cloud, şirketin on yıllardır cihazlar, ağlar, bulutlar ve diğer sayısal alanlardaki tecrübelerine dayanmaktadır ve cihazlar ile bulutlar arasında sinerji elde edebilecek şekilde yapılandırılmıştır. Huawei, ilerlemeyi sürdürürken, paylaşılan başarıyla gelişen açık bir ekosistem oluşturmak için küresel platformunun gücünden yararlanmaya devam edecektir.

Küresel kapsamda bir bulut ağı oluşturma

Etkinliğin ilk gününde söz alan Huawei’nin Bulut İş Grubu Başkanı Zheng Yelai de, ekibinin Huawei Cloud’da elde ettiği ilerlemeyi anlattı. Yelai, Huawei Cloud’u ve Huawei’nin ortaklarının bulut hizmetlerini kullanmayı seçen ve aralarında Volkswagen ve Mercedes-Benz’in bulunduğu 12 otomobil şirketiyle , Philips, Çin Ticaret ve Sanayi Bankası’nın (ICBC) ve çeşitli kamu hizmet platformlarıyla ilgili örnek vakaları paylaştı.

Zheng Yelai, ” Çalışanlarımız Ar-Ge, pazarlama veya satış alanlarının herhangi birinde çalışsalar da müşterilerimizin iş senaryoları hakkında derinlemesine bilgi sahibidirler. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz ve buna göre yenilikler yapıyoruz“dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “İşletmelerin daha sorunsuz bir şekilde sayısallaşmaları ve yenilik yapmaya istekli daha fazla sayıda şirketin başarıyı yakalamasına yardımcı olmak için Huawei Cloud’u geliştirdik.”

Huawei kurumsal zekalı bulut hizmetlerini duyurdu

Huawei bugün ayrıca şirketin genel ve senaryoya özel çözüm platformu olan yeni kurumsal zekalı (Enterprise Intelligence) bulut hizmetlerini duyurdu. Huawei Cloud ve EI’nin bu bileşimi Huawei Cloud’u daha akıllı hale getiriyor ve teknolojideki yeni ilerlemelerle daha fazla endüstriyel değer yaratmaya destek olacak.

Huawei’nin kamusal ve özel bulutları birleşik bir mimariye sahip, dönüşümün sorunsuz olmasını sağlar ve istikrarlı bir deneyim sunuyor. Şirketler, hizmetin aktarılması ve genişlemeyi kolaylıkla destekleyen kamusal veya özel bulut platformlarında serbest ve verimli bir biçimde hizmet verebiliyor. Huawei, hizmet sağlayıcının kilitlemesini önlemek için Amazon ve Microsoft’tan olanlar da dahil olmak üzere üçüncü taraf kamusal bulut platformlarıyla entegrasyonu mümkün kılan melez bulut çözümleri sunuyor.

Huawei, eksiksiz çözümler sunarak Çinli şirketlerin küreselleşmesine ve Çin dışındaki şirketlerin Çin pazarına girmesine yardımcı olmak amacıyla dünya çapında kapsama alanı olan bir bulut ağı oluşturmak için ortaklarıyla birlikte çalışıyor.

Huawei Cloud, donanım, yazılım, veri, bağlantılar ve mimaride yeniliklerin bir sonucudur. Huawei, HUAWEI CONNECT 2017’de hükümet ve kamu hizmetleri, finans, telekom, enerji, dönüşüm ve imalat da dahil olmak üzere dokuz farklı sektördeki müşterilerin sayısal gündemini hayata geçirebilmek için bu alanların her birinde amiral gemisi çözümler sunacak.