Dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı: HP Spectre 13

HP, en ince dizüstü bilgisayarı HP Spectre 13 ve Spectre x360 13’ü tanıttı. İşte yeni nesil dizüstü bilgisayarların tüm özellikleri…

HP, yeni nesil HP Spectre 13 ve HP Spectre x360 13 dizüstü bilgisayarlarıyla premium tüketici ürün serisine yenilikler getiriyor. Hem dizüstü hem de tablet olarak kullanılabilen, entegre gizlilik filtreli ekrana sahip, dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı Dijital Dokunuşlar gecesiyle tanıtıldı.

Dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı olan ikinci jenerasyon Spectre 13, 8. Kuşak Intel Core işlemciler ve dört çekirdekle güçlendirilmiş sofistike bir cihazla kullanıcıların sınırsız çalışmasını ve eğlencenin tadını 4K ekran ve daha yüksek ses ile almasını sağlıyor.

HP’nin 4 çekirdekli, hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabilen ödüllü Spectre x360 dizüstü bilgisayarı, entegre bir gizlilik filtreli ekran seçeneği ile güvenliği artırırken, stil ve dayanıklılıktan ödün vermeden ve daha uzun pil ömrüyle sunuluyor. 4K yüksekliğe kadar Corning Gorilla Glass NBT ekranlı, CNC alüminyum ve karbon fiberden yapılmış, roze altın renkli aksanlar ile seramik beyaz veya, mikro kenarlı çerçeveleri olan bakır cilalı aksanlarla koyu gümüş seçeneği sunuluyor. Hoparlörler, net bir ses ve rahat bir klavye deneyimi elde etmek için tam boyutlu kenardan kenara, arkadan aydınlatmalı klavyenin üzerine yerleştirilmiş.

En yeni 8. Nesil Intel Core i5 ve i7 işlemcileri ile hızlı performans, içeriği 1 TB’a kadar PCIe SSD ile yedekleme ve 16 GB LPDDR3 bellek hızıyla çoklu görevler sunuyor. 1,5 saate kadar pil ömrü ve HP Hızlı Şarj teknolojisi ile 30 dakikalık şarjla sıfır pil ömründen yüzde 50’ye kadar şarj etme olanağı sağlıyor.

Yeniden tasarlanan HP Spectre x360, dört çekirdekli performans, 16.5 saate kadar pil ömrü ve yeni bir entegre gizlilik filtreli ekranı sunarken bir dizüstü bilgisayardan tablete geçiş sağlıyor.

Güvenlik özellikleri; kolay erişim için yan tarafta bulunan bir parmak izi okuyucu, bir hızlı tuş vuruşuyla görsel hack oluşumunu önlemek için Full HD7 sürümünde (yalnızca Doğal Gümüş) bununan HP Sure View entegre gizlilik filtreli ekran seçeneği ve HP Wide Vision FHD IR yüz tanıma özelliğine sahip kamerayı içeriyor.

Windows Ink Certified kalemi eşzamanlı dokunma ile daha doğal çizim ve yazı deneyimi sunar. Kalem herhangi bir modda hassas basınca duyarlıdır. Kalemin altında entegre bir USB-C ™ şarj edilebilir pil bulunmaktadır ve 15 saniyelik şarj işlemi, kullanıcıya maksimum 198 dakika kullanım süresi sunuyor.

Çeşitli konfigürasyon ve renk seçeneklerine sahip HP Spectre 13 Dizüstü bilgisayar ve HP Spectre x360, kasım ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak. HP Spectre 13 Dizüstü bilgisayarı KDV dahil 7999 TL, HP Spectre x360 ise KDV dahil 5999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

HP Spectre

HP Spectre x360