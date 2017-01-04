Dünyanın en yüksek kapasiteli USB flash belleği

Dünyanın en yüksek kapasiteli USB flash belleği
, 4 Ocak 2017

Kingston Digital, CES 2017’de dünyanın en yüksek kapasiteli USB Flash sürücüsü olan DataTraveler Ultimate Generation Terabyte’ı (GT) tanıttı. DataTraveler Ultimate GT, 2TB’a kadar alan ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor.

Yoğun kullanıcılar bu sayede, tek bir 2TB sürücüde 70 saatlik 4K kalitesinde videoya kadar veri dahil olmak üzere, küçük bir alanda çok büyük miktarda veri saklayabilecek. Darbelere karşı dayanıklı olması için çinko alaşımlı metal bir gövdesi olan DataTraveler Ultimate GT, üst seviye bir tasarımın içerisinde üstün kalite sunuyor. Kingston’un yeni flash belleği, kompakt boyutu ile teknoloji meraklılarına olduğu kadar profesyonel kullanıcılara da yüksek kapasiteli verileri saklamanın ve aktarmanın kolay taşınabilir bir çözümünü sunuyor.

1TB ve 2TB kapasite seçenekleriyle Şubat’ta piyasaya çıkacak olan Data Traveler Ultimate GT, 5 yıl garanti ve ücretsiz teknik destek sunuyor.

Kingston DataTraveler Ultimate GT Özellikleri ve Spesifikasyonları:
• Kapasite1: 1TB, 2TB
• Hız: USB 3.1 Gen. 13
• Boyutlar: 72mm x 26.94mm x 21mm
• Çalışma sıcaklığı: -25°C to 60°C
• Saklama sıcaklığı: -40°C to 85°C
• Garanti: Ücretsiz teknik destekle birlikte 5 yıl garanti
• Uyumluluk: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OSTM

Kategoriler Haber
Tags: CES 2017, DataTraveler Ultimate GT, Kingston, USB

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