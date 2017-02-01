e-Dönüşüm süreci büyümeye devam ediyor

e-Dönüşüm firması FIT Solutions, şirketlere önemli oranda maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan, iş süreçlerinde verimi artıran e-Dönüşüm uygulamalarına olan ilgiye dikkat çekiyor. Her sektörden küçük- büyük birçok şirketin e-Dönüşüm süreçlerini hızlandırdığını hatırlatan FIT Solutions, büyümenin 2017’de artarak devam edeceğinin altını çiziyor.



Türkiye’de 2014 yılında e-Fatura ile ilk adımları atılan e-Dönüşüm uygulamalarında önemli bir yol alındı. e-Dönüşüm süreci, ekonominin kayıt altına alınmasını, sahtecilik, dolandırıcılık ve haksız rekabet gibi sorunların önüne geçilmesini sağladı. Çıkarılan tebliğlerle dönüşüm sürecine hızla adapte olan pek çok şirket ise maliyetlerinde elde ettikleri önemli oranda tasarrufun yanı sıra iş süreçlerinde zaman, verimlilik, güvenlik avantajını da yakaladı.

e-Fatura ile şirketlerin basım, arşivleme, kargo ve noter maliyetleri azaltılarak, birim başı ortalama 6 TL olan kağıt fatura maliyetleri, 2 kuruşa (0,02 TL) kadar düşürülüyor ve 1 tek basılı faturanın masrafı ile 300 adet e-Fatura gönderilebiliyor. Yani şirketlerin masraflarını 300’de 1’e indiriyor. Yapılan istatistiki araştırmalar gösteriyor ki, Ocak 2017 itibariyle e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellef sayısı 2016 yılsonu rakamlarına oranla yaklaşık yüzde 15 artarak 62019’a ulaştı. 2016 GİB verilerine göre yıllık düzenlenen e-Fatura adedi 170.673.313, e-Arşiv fatura adedi ise 1.005.239.719 oldu. Bu oranlara göre e-Fatura ve e-Arşiv faturalarını uc uca ekleseydik 26 kereden fazla dünyanın çevresi dolaşılırdı, üst üste koysaydık Everest Dağı’nın 40 katı yüksekliğinde olurdu.

FIT Solutions CEO’su Koray Gültekin Bahar, 2017’de e-Fatura için 10 milyon TL olan yıllık ciro sınırı 8 milyon TL’ye inmesi durumunda, halen 62 bin civarında olan e-Fatura mükellef sayısının 100 binin üzerinde olabileceğini öngörüyor.

e-Defter ile yılda ortalama 10.000 sayfa defter tutan bir firmanın 5.000 TL civarında olan noter tasdik maliyeti ortadan kalkıyor. Ocak 2017 itibariyle e-defter uygulamasına kayıtlı mükellef sayısı yaklaşık yüzde 10’luk bir artışla 59875’e yükseldi ve ülke ekonomisinde yılda 500 milyon TL civarında tasarruf sağlandı.

Faturaları 10 yıl boyunca saklayan düşük maliyetli e-Arşiv sistemi ile de süreçler şeffaf bir şekilde izlenirken, işletmelerin iş yükünü azalıyor ve saklama alanı, arşivleme zorluğu gibi problemleri ortadan kalkıyor. Ocak 2017 itibariyle e-Arşiv uygulamasına kayıtlı mükellef sayısı yaklaşık yüzde 29’luk bir artışla 6573’e ulaştı.

Rakamlarla e-dönüşüm sektörü

e-Fatura Özel Entegratör 61

e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellef 62019

e-Defter Uygulamasına Kayıtlı Mükellef 59875

e-Arşiv Hizmet İzni Alan Entegratör 52

e-Arşiv Uygulamasına Kayıtlı Mükellef 6573

e-Bilet Özel Entegratör 15

e-Bilet e-Yolcu Listesi İzni Alan Mükellef 17