e-fatura ve e-arşiv uygulamasının faydaları neler?

Türkiye’deki girişimlerin %99.8’ini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler, rekabette güçlenmek için e-dönüşüm süreçlerini hızlandırdılar.

Büyük bir hızla dijitalleşen dünyamızda adını sıkça duyduğumuz e-dönüşüm, fiziksel olarak oluşturulan belgelerin, internet ortamına taşınabilmesi ve işlemin her aşamasının online olarak gerçekleştirilebilmesi anlamına geliyor. e-Dönüşüm, Türkiye pazarında henüz netlik kazanmayan, birçok işletmenin tam olarak hakim olmadığı bir kavram olsa da, globalleşmek ve rekabette fark yaratmak isteyen işletmeler e-dönüşüm sürecini hızlandırmaya başladı. e-Dönüşüm, KOBİ’ler için kolaylık ve fayda anlamına geliyor. e-Dönüşüm sistemleri ile kağıt, kargolama ve zaman tasarrufu sağlanmasının yanı sıra, operasyonel işlemlerin yönetiminin daha kolay hale gelmesi de büyük bir avantaj.

Türkiye’nin en başarılı girişimleri arasında gösterilen, KOBİ’leri ön muhasebe alanında dijitale taşıyan çözüm ortağı Paraşüt’ün Kurucu Ortağı Sean Yu, e-dönüşüm başlığı altında hayatımıza giren elektronik sistemlerden e-fatura ve e-arşiv’in faydalarını anlatıyor:

e-Dönüşüm denince akla ilk gelen ve kullanım oranı daha yüksek olan çözümler, e-fatura ve e-arşiv. Bu çözümlerin sağladığı en büyük fayda, zaman alan ve maliyeti arttıran operasyonel süreçlerden firmaları kurtarıp daha hızlı, düşük maliyetli ve düzenli bir şekilde fatura gönderimlerini sağlamak. Görüyoruz ki, bu faydalara rağmen birçok şirket, kendileri için fırsat yaratan bu kavrama, yanlış ve eksik bilgiler sebebiyle uzak kalabiliyor. Bu faydaların farkında olan ve rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler ise zorunlu olmamasına rağmen e-fatura ve e-arşivi kullanarak e-dönüşümün firmalarını nasıl ileri götürdüğünü deneyimleyebiliyor.

Büyük şirketlerle çalışan KOBİler, e-fatura ve e-arşiv kullanımı sayesinde prestij kazanıyor, faturalama süreçlerini daha kolay yönetebiliyor ve ödemelerini daha hızlı alabiliyor.

e-Ticaret alanında faaliyet gösteren işletmeler için de e-fatura ve e-arşiv fatura kullanmak oldukça önemli. Çünkü faturalama sürecinin dijital ortama taşınmaması bir e-ticaret firması için her gün yüzlerce fatura yazdırılıp kargolanması anlamına gelir. Aynı zamanda bu, satış adetleri yükseldikçe yönetilmesi oldukça zor ve zaman alan süreçlerle uğraşmak anlamına da geliyor. e-Dönüşümün faydası ve hayatımıza getirdiği kolaylıklar burada öne çıkıyor.