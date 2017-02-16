E-Güven, Signtific ile imzalama süreçlerini kısaltacak

Elektronik imzanın kullanıldığı yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine imkan sunan E-Güven, Signtific’i hizmete sundu.

E-dönüşüm alanındaki yenilikçi teknolojiler iş hayatını kolaylaştırma yönünde gelişiyor. Bireylere ve kurumlara yenilikçi hizmetler sunan E-GÜVEN, geliştirdiği çözümleriyle hayatın her alanına dokunarak fayda sağlamaya devam ediyor. İş süreçlerini daha verimli kılan Signtific, elektronik ve mobil imza ile imzalama özelliğiyle kurumların mevcut sistemlerine hızlı ve kolay şekilde entegre edilebiliyor. Günler süren imzalama süreçlerini dakikalar mertebesine indiren Signtific, modüler yapısıyla ön plana çıkıyor. Kurumlar, zaman içerisinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarına özel olarak seçtikleri Signtific modülleriyle ek bir yatırıma gerek kalmadan mevcut çözümlerine yeni özellikler katabiliyor.

Muhasebeden finansa, İK’dan bayilik sistemine her alanda kullanılıyor

Ölçek bağımsız tüm işletmelere hitap eden ve ihtiyaca uygun özelleştirilme avantajıyla dikkat çeken Signtific, banka ödeme talimatları gibi muhasebe ve finans süreçlerinde, insan kaynaklarında, bayi iletişiminde, sipariş süreçlerinde, Doküman Yönetim Sistemi ve ERP uygulamaları üzerinden e-imza onaylarında ve toplu imzalamalarda tercih ediliyor. Çözüm, web uygulamalarına da kolayca entegre edilebiliyor. Signtific, Türkiye’de kullanılan elektronik imza uyumlu bütün akıllı kartları otomatik tanıyıp çalışabilmesinin yanı sıra mobil imzayı da destekliyor. Sadece tarih ve saat bilgisine ihtiyaç duyulan projelere de yasal olarak geçerli olan zaman damgası entegre edilebilmesine olanak sağlayan ürün, Türkiye ile birlikte Kıbrıs regülasyonlarına da uygun bir çözüm olmasıyla öne çıkıyor.