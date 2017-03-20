E-Güven’den bordrolama süreçlerini hızlandıran çözüm

E-GÜVEN, geliştirdiği yenilikçi çözümü Belgepro ile yüzlerce bordronun saniyeler içerisinde hazırlanmasına, toplu olarak imzalanmasına ve ilgili kişilere dijital olarak güvenli şekilde dağıtılmasına olanak tanıyor.

“Tasarla, oluştur, imzala, dağıt” prensibiyle çalışan Belgepro ile gönderilen bordroların çıkış ve teslim anlarına zaman damgası ekleniyor. Böylece tebliğ-tebellüğ süreçleri yasal geçerlilik kazanıyor, gönderiler hızlı ve güvenilir şekilde ulaştırılıyor. Çalışanlar da bordrolarını kendilerine özel oluşturulan bir şifre ile diledikleri zaman güvenilir şekilde görüntüleyebiliyor. Güvenliğin ön planda tutulduğu Belgepro sayesinde İK yetkilileri kendi alanlarında çalışmalarını gerçekleştirip, çalışanlara kısa süre içerisinde bordrolarını gönderebiliyor. Birden fazla alt kuruluşa sahip işletmelerde ise her şirketin kendi İK yetkilisi tek bir platform üzerinden kendine özel alanda bordrolama işlemini yapıp gizlilik içinde bordrolama sürecini kolaylıkla tamamlayabiliyor.

Tebliğ, ihale, duyuru veya satın alma süreçleri gibi birçok alanda kullanılabiliyor

Belgepro, bordroların hazırlanarak imzalanması ve dağıtılmasının yanı sıra kurumların ihtiyaçları doğrultusunda birçok iş sürecine dahil edilebiliyor. Ürün, atama, toplu duyuru gerektiren iç yazışmaların gerçekleştirilmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumların tebliğ ve tebellüğ süreçlerini zorunlu kıldığı bütün bildirimlerin yapılması, kurumların satın alma süreçlerinde fiyat teklifi toplama, toplu ihale bülteni yayınlama gibi pek çok ihtiyacı karşılayacak özellikleri ile de ön plana çıkıyor. Belgepro aynı zamanda tek platform üzerinden ayrı iş süreçlerine farklı yetkiler tanımlamaya da olanak sağlıyor. Böylece yetkili olmayan kişilerin ilgisiz belgeleri görebilmelerinin önüne geçiliyor. Kullanıcılar, aynı platform üzerinden başka işlemlere müdahil olmadan güvenli şekilde çalışabiliyor.