E-Güven’den ‘ispatlama’ uygulaması: Pikzum

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN, Pikzum uygulamasını kullanıcıların hizmetine sundu. Mobil cihazlarla çekilen fotoğraflara zaman damgasının eklendiği bu uygulama ile çekilen fotoğraflar hukuki anlamda delil niteliği taşıyor. iOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama hayatın her alanında kolayca kullanılabilecek. Pikzum, zaman damgası özelliği ile fotoğraflı kanıt gerektiren olaylarda delil niteliğinde olmasıyla öne çıkıyor.

1990’lı yıllarda hayatımıza giren cep telefonları bütçeleri zorlayan bir gider olmaktan çıkıp olmazsa olmazlarımız arasına girdi. Aynı durum, internet için de geçerli oldu. Erişim hızı ve kalitesi

artarken fiyatlar daha ulaşılabilir hale geldi. Günümüzde dünya nüfusundan daha fazla cep telefonu mevcut. Mobilite, iş ve özel hayatı etkilerken kuralları da değiştiriyor. Davranışlarımızı bile etkileyen mobil dünya, her geçen gün sayıları artan uygulamalarla hayatımızın merkezi haline gelmiş durumda. Pikzum da bu uygulamalardan biri. Günlük hayatta karşılaşılabilen ve kanıt gerektiren tüm olaylarda kullanılabilen uygulama, fotoğrafla ispat kolaylığı sunuyor.

Kanıt dosyaları tek tıkla e-posta ile iletiliyor

Pikzum uygulamasıyla çekilen fotoğraflar delil niteliği kazanıyor. Bireyler, tanık oldukları anları, karşı karşıya kaldıkları ihlalleri hızlı ve kolay şekilde kanıtlayabilme imkanı elde ediyor. Uygulamayla delil niteliği taşıyan fotoğraflar, Whatsapp, SMS veya e-posta ile istenilen kişiler ile paylaşılabiliyor. Kanıt dosyası ise yalnızca e-posta aracılığıyla ilgili kişi ve kurumlara iletilebiliyor. iOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama, kolay bir kullanıma sahip. Pikzum, anıların kayıt altına alınmasını sağlarken, kanıt dosyalarının da tek tıkla e-posta aracılıyla gönderilmesini mümkün kılıyor.

Pikzum’un, günlük hayatta karşılaşılabilen ve kanıt gerektiren olaylarda, yasal geçerliliğe sahip bir delil sunabilmeye yardımcı olacağını ifade eden E-GÜVEN İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü Ayşegül Tüzün, uygulama ile çekilen fotoğrafların istenilen kişi veya kurumlara e-posta veya sosyal paylaşım platformları üzerinden gönderilebileceğine dikkat çekti. Tüzün, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Uzun süredir hayatımızda olan mobil uygulamaların sayısı sürekli artıyor ve iş ile özel hayatımızı özgür kılan bu uygulamalara talep giderek çoğalıyor. E-GÜVEN olarak yenilikçi vizyonumuzla, hayata dokunan, fayda odaklı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Ayrıca Pikzum’un hayat odaklı bir uygulama olması, önemli anların ölümsüzleştirilmesini de sağlıyor.”