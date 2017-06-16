E-imza ve mobil imza son beş yılda yaklaşık 5 kat arttı

Türkiye’nin ilk e-imzasının üzerinden tam 12 yıl geçti. Son beş yılda toplamda 2.829.528 adet elektronik ve mobil imza üretildi. Beş yıllık süre zarfında üretilen elektronik imza ve mobil imza sertifika sayılarında yaklaşık 5 kat artış kaydedildi.

Elektronik ve mobil imza, bireylerin ve kurumların güvenli şekilde dijital dünyada işlem yapabilmelerini sağlıyor. BTK verilerine göre, elektronik ve mobil imza sertifikası toplamda 2.829.528 adete ulaşmış durumda. Özel sektörde hizmet veren şirketler ve birçok kamu kuruluşu elektronik imza kullanmaya başladı. 2005 yılından itibaren kullanıcılarına elektronik imzanın avantajlarından faydalanma olanağı sunan E-GÜVEN, geliştirdiği yenilikçi ürün ve çözümleriyle e-imzanın kullanılacağı pek çok yeni alan yaratarak bireylere ve kurumlara fayda sunuyor. Elektronik imza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu sayesinde bireylerin ve kurumların ıslak imza ile gerçekleştirilen bütün işlemlerin dijital olarak yapılabilmesini sağlıyor.

E-imza yüzde 538 oranında arttı

BTK verilerine göre, 2012 yılı ilk çeyrek sonuna kadar üretilen elektronik imza sertifika sayısı 372.228 olarak gerçekleşti. Bu rakam 2017 yılının ilk çeyreğinde yayımlanan rapora göre, 2.379.490’ye ulaştı. 2012 yılına göre 2017 yılının ilk çeyreğinde üretilen elektronik imza sertifika sayısı yüzde 538 oranında artmış oldu. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tarif edilen ve ıslak imza ile eşdeğerde olan mobil imza kullanımı da artmış durumda. Farklı işlemlerin her an ve her yerden cep telefonuyla gerçekleştirilmesine olanak veren mobil imza sayısı, her geçen yıl yaygınlaşıyor. 2012 ilk çeyrek sonuna kadar 211.639 adet mobil imza sertifikası üretildi. Mobil imza sertifika sayısı 2017 yılının ilk çeyreğinde 450.038 seviyesine yükseldi. 2012 yılına göre 2017 yılının ilk çeyreğinde üretilen mobil imza sertifika sayısı yüzde 113’lük artış kaydetti.